Siatka, folia, sznurek - jak o nie zadbać w okresie przestoju prasy?

Często po zakończonym sezonie letnim zostają nam niewykorzystane sznurki, folie czy siatki. Okazuje się, że przy odrobinie wiedzy te materiały eksploatacyjne z powodzeniem posłużą nam w kolejnym roku.

Przestrzegając zaledwie kilku prostych zasad w kontekście przechowywania tych materiałów eksploatacyjnych możemy zaoszczędzić nieco środków pieniężnych. Zatem co warto wiedzieć na temat konserwacji siatek, folii czy sznurków w okresie przestoju prasy?

Wielu o tym nie pamięta

Wielu rolników zdaniem ekspertów doskonale wie, iż na sezon zimowego spoczynku prasy powinny być odpowiednio zabezpieczone. Jednocześnie zdaniem Pawła Baurycza z Claas Polska, część z farmerów zapomina o materiałach, które wykorzystywane są w prasach do wiązania zbieranego materiału.

Baurycza zauważa również, że już podczas zakupu, warto zdecydować się na wysokiej jakości materiały, dzięki czemu zyskamy gwarancję wydajnej i bezawaryjnej pracy systemu wiązania, nie tylko w sezonie, w którym nabyliśmy materiały eksploatacyjne.

Jak zabezpieczyć siatkę rolniczą?

W tym wypadku absolutną podstawą jest wyjęcie rolki siatki i przechowywanie jej w optymalnej temperaturze.

- Skrajnie niska lub skrajnie wysoka temperatura znacznie wpłyną na jakość produktu i mogą osłabić jego właściwości użytkowe w następnym sezonie. Przechowywanie rolek w pobliżu źródła ciepła, może w dodatku zniekształcić lub stopić cienkie włókna siatki, a to prowadzi do osłabienia lub nawet zerwania siatki przy jej ponownym wykorzystaniu. Dlatego jest to ważne, aby zwrócić na to uwagę – dodaje Olga Cucva, regionalny doradca techniczny z Tama Polska.

Warto pamiętać, aby nie przechowywać rolek w pobliżu jakichkolwiek spawarek lub szlifierek. Gorący pył lub opiłki mogą łatwo stopić włókna siatki, powodując jej pęknięcia podczas naprężenia.

Kolejnym ważnym aspektem jest przechowywanie rolki siatki w suchym miejscu. To również bardzo ważny warunek do spełnienia. Jeśli bowiem dopuścimy do zamoczenia kartonowej tuby (rdzenia), może mieć to wpływ na dalsze użycie produktu.

– Jeśli wilgoć dostanie się do środka, rolka siatki zwiększy swoją objętość, a to może spowodować „uwięzienie” siatki w podajniku prasy – uczula ekspert Tama Polska.

W kontekście przechowywania najlepiej jest postawić na oryginalne opakowanie, które pozwoli utrzymać siatkę w optymalnych warunków, chroniąc ją przed uszkodzeniem pojedynczych włókien, a co w konsekwencji mogłoby doprowadzić rozrywanie się siatki i nawijanie się na wałki systemu oplotu w prasie.

Sznurek rolniczy – co warto wiedzieć o przechowywaniu?

Sznurki są produkowane w 100 proc. z polipropylenu, dzięki czemu są całkowicie wodoodporne. Natomiast naklejka lub etykieta zawierają wszystkie potrzebne informacje dotyczące właściwości i rodzaju sznurka, dlatego należy przechowywać go w suchym miejscu, aby uniknąć błędów w identyfikacji.

Olga Cucva podkreśla też, że najlepszym sposobem przechowywania sznurka, jest ustawienie kłębka we właściwej jego pozycji.

- Sznurek ustawiamy pionowo, nie na boku, zwłaszcza, jeżeli inne szpule lub pozostałe rzeczy są później przechowywane na górze. Warto zwrócić też uwagę na już częściowo użyte szpule, mają one mniejszą objętość i może powstać ryzyko wypadnięcia dna sznurka. Ze szpulami należy również obchodzić się delikatnie, gdyż każde uderzenie może łatwo uszkodzić integralność ostrożnego i dokładnego nawijania sznurka podczas produkcji - tłumaczy ekspert z firmy Tama Polska.

Jak przechowywać folię?

Co ważne – podobnie, jak pozostałe materiały eksploatacyjne, rolkę warto przechowywać suchym miejscu. Jeśli rolka ma rdzeń kartonowy, wilgoć z powietrza w pomieszczeniu może sprawiać, że tuba zostanie zawilgocona. Będzie to utrudniać dopasowanie rolki na wałku owijarki, gdyż tuba zwiększy swoją objętość. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie rolki w okresie zimowym.

- Jeśli zaś chodzi o przechowywanie folii, którą chcemy móc jeszcze wykorzystać, najlepiej przechowywać całe rolki bezpośrednio w pudełkach kartonowych w pionie. Gdy krawędzie folii zostaną uszkodzone, wówczas naciągi – naprężenia w owijarce będą miejscami, które będą najbardziej narażone na pękanie – uczula ekspert z firmy Tama.

Nie należy także przechowywać rolki na boku, gdyż może to z kolei spowodować uszkodzenie powierzchni całej rolki.

