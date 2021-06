Sicheslav 3754: chiński Ukrainiec o mocy 420 KM

Najbardziej znanym w naszym kraju ukraińskim producentem ciągników jest HTZ. Ukraińcy jednak nie ustają w próbach wprowadzania innych swoich marek traktorów. Jedną z nich jest Sicheslav.

Na zakończonej niedawno wystawie Agro-2021 w Kijowie zaprezentowano ciągnik dużej mocy Sicheslav 3754 – po naszemu Siczesław 3754. Cóż to za konstrukcja?

Chiński Ukrainiec, bądź ukraiński Chińczyk

W mieście Dniepr funkcjonuje Siczesławska Fabryka Traktorów (Sicheslavsky Tractor Plant). Siczesławska, gdyż wspomniany Dniepr w latach 1918-1926 nosił nazwę Siczesław – od kozackiej Siczy. Zakład ten od jakiegoś czasu montuje chińskie ciągniki, a najnowszą propozycją jest Sicheslav 3754 właśnie.

Trzeba uczciwie przyznać, że najnowszy chińsko-ukraiński ciągnik Sicheslav 3754 prezentuje się, delikatnie to ujmując, ekscentrycznie. Starano się połączyć zaburzone proporcje (chodzi też o rozmiar opon) z „nowoczesnym” wyglądem i wyszło bardzo dziwnie. O gustach się jednak nie dyskutuje, więc przejdźmy może do rozwiązań technicznych. A tu też jest niespotykanie.

420 KM i 18 przełożeń ciągnika Sicheslav 3754

Sicheslav 3754 wyposażony jest w chiński 6-cylindrowy doładowany silnik Weichai WD12.420 o pojemności skokowej 11,6 l. Jednostka ta rozwija moc 420 KM przy 2200 obr./min, a jej maksymalny moment obrotowy to 1750 Nm. Nie jest źle, tym bardziej, że jak twierdzą Ukraińcy zużywa ona rozsądne 195 g/kWh paliwa.

Gorzej jest ze skrzynią biegów. Przy tak znacznej mocy oferuje ona bowiem tylko 16 przełożeń do przodu i 2 do tyłu! Udźwig tylnego TUZ nie jest znany, a co do układu hydraulicznego to wiadomo tylko, że ciśnienie wynosi niezbyt imponujące w stosunku do mocy 200 bar oraz 4 pary wyjść. Maszyna nie posiada zaczepu transportowego.

Masa ciągnika Sicheslav 3754 wynosi 12000 kg, a jego wymiary to: długość - 4,4 m, szerokość - 2,07 m oraz wysokość - 2,87 m.

Kabina łatwa do czyszczenia myjką

Ciągnik Sicheslav 3754 wyposażony jest w kabinę (pochodzącą od poddostawcy) z dużą powierzchnią szyb oraz z klimatyzacją w standardzie. W środku jest jednak bardzo ascetycznie – wyłożona jest ona bowiem wszędzie wykładziną podłogową. Przynajmniej wnętrze będzie można łatwo wyczyścić po długich dniach pracy..., a może nawet umyć myjką.

Ukraińcy cały czas pracują nad udoskonalaniem konstrukcji oraz wprowadzaniu do chińskiej konstrukcji coraz większej liczby krajowych komponentów.

Sicheslav 3754 kosztuje 2,3 mln hrywien, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 322 tys. Warto na zakończenie jeszcze dodać, że najnowszy Siczesław może być doposażony w satelitarny system prowadzenia o dokładności do 2-3 cm.