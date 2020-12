Sieczkarnia polowa Krone Big X 1180 pod lupą

Największa i najmocniejsza na świecie sieczkarnia polowa Krone Big X 1180 została oficjalnie zaprezentowana dwa lata temu. Jest to topowa maszyna niemieckiego producenta i stoi na szczycie 12-modelowej gamy sieczkarni samojezdnych Big X.

W tym roku minęło dokładnie 20 lat od momentu rozpoczęcia produkcji sieczkarni amojezdnych Krone Big X. Na przestrzeni tego czasu z linii montażowej zjechało ponad 5,3 tys. maszyn. Najlepszym zaprezentowaniem ożliwości producenta jest nowy, flagowy model o oznaczeniu Big X 1180, w którym pracuje silnik o mocy – bagatela – ponad 1,1 tys. KM i w którym zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań. Na polskich polach pracuje już pierwsza tego typu maszyna. Realna wydajność sieczkarni w sezonie kukurydzianym wynosi nawet 1200 ha z teoretyczną wydajnością zbieranego materiału na poziomie aż 360 t/h.

1. Silnik

Sercem sieczkarni jest 12-cylindrowy silnik o mocy aż 1156 KM. Producentem tej potężnej jednostki napędowej o pojemności przeszło 24 l jest Liebherr. Co ciekawe, spełnienie aktualnie obowiązujących norm czystości spalin odbywa się dzięki zastosowaniu katalizatora SCR, bez użycia filtra cząstek stałych DPF. Silnik wyposażony jest w system zarządzania mocą, który ma kilka trybów pracy. Dzięki niemu jednostka napędowa dostosowuje moc do aktualnych potrzeb: warunków na polu oraz do ilości zbieranego materiału. Takie rozwiązanie w praktyce oznacza niższe zużycie paliwa.

2. Walce OptiMaxx

W trosce o jak najwyższą wydajność sieczkarnia Krone Big X 1180 może być wyposażona w nowe walce OptiMaxx 305 o średnicy wynoszącej 305 mm (wcześnie maksymalnie było to 205 mm). Przekłada się to na większą przepustowość oraz lepszy zgniot materiału. Bęben rozdrabniający w zależności od preferencji klienta może zostać wyposażony w od 125 do aż 175 zębów. Dzięki temu długość ciętej sieczki może wynosić od 4 mm do nawet 30 mm.

3. Zawieszenie tylnej osi

Niezależne zawieszenie tylnej osi zawieszonej na wahaczach wyposażono w system hydraulicznej regulacji sztywności. Takie rozwiązanie poprawia zwrotność maszyny oraz czyni pracę bardziej komfortową.

4. Hydraulicznie podnoszona kabina

System hydraulicznego podnoszenia kabiny w zakresie od 0 do 70 cm jest szczególnie przydatny przy pracy z wysokimi zestawami transportowymi, jak również w przypadku zbioru wyjątkowo wysokiej kukurydzy. Rozwiązanie to wpływa również na poprawę widoczności przy załadunku przyczep.

5. System telematyczny

System telematyczny informuje na bieżąco nt. parametrów pracy wszystkich podzespołów maszyny. Przekazuje również informacje nt. jakości zbieranego materiału, m.in.: mierzy wilgotność, zawartość suchej masy i oblicza plon.

6. Wygodny rozładunek

System rozładunku wspomagany jest kamerami 3D – dzięki temu rozwiązaniu proces rozładunku może zostać zautomatyzowany. Dostępnych jest kilka trybów napełniania skrzyń. Wielofunkcyjny joystick umożliwia również bardzo precyzyjną ręczną zmianę kierunku wyrzutu sieczki.

7. Różne przyrządy zbierające

Jako że w dzisiejszych czasach sieczkarnia samojezdna jest maszyną uniwersalną, producent oferuje 3 typy przyrządów zbierających: do kukurydzy 12-rzędowy przyrząd XCollect o szerokości 9 m, podbieracz w dwóch szerokościach: 3 oraz 3,8 m oraz przyrząd do bezpośredniego cięcia traw zielonych XDisc o szerokości roboczej wynoszącej 6,2 m.

8. System RockProtect

Opcjonalny System RockProtect zapewnia inteligentną ochronę przed uszkodzeniem przez kamienie. W sytuacji wykrycia kamienia bęben automatycznie zatrzymuje się w ciągu milisekund. Dodatkowo maszyna wyposażona jest w detektor metalu.