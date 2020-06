Sieczkarnie Rostselmash RSM F weszły do produkcji

W trakcie trwania styczniowych targów Polagra Premiery informowaliśmy o prototypie samojezdnej sieczkarni polowej Rostselmash RSM F wystawionej przez firmę Korbanek. Pierwsze maszyny tego typu zjechały już z linii produkcyjnej.

Pod koniec maja z fabryki Rostselmash wyjechał pierwszy seryjny model sieczkarni o oznaczeniu RSM F 2650. Jest to największy przedstawiciel całej serii o mocy nominalnej 611 KM. Pozostałe dwa typy to F 2550 i F 2450 o mocach 503 oraz 448 KM. Wszystkie maszyny napędzane są silnikami MTU.

Sieczkarnie nowej generacji RSM F zostały zaprojektowane od zera w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte przez Rostselmash w trakcie produkcji kombajnów zielonkowych poprzednich generacji – Don 680M, RSM 1401, RSM F 1300 i innych. Maszyny zostały zbudowane tak, aby sprostać zwiększonym wymaganiom mocy przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej cieszyć się wieloletnią eksploatacją.

Najnowsze sieczkarnie Rostselmash RSM F to konstrukcje wyróżniające się bogatym wyposażeniem seryjnym, w tym systemami automatycznego dostosowywania parametrów pracy oraz sterowania (autopilot) zwiększającymi efektywność zbioru. Ponadto system szybkiego montażu i mocowania szerokiej gamy adapterów tnąco-podbierających oszczędza czas na przygotowanie kombajnu do pracy. A wspomniane hedery to: bezrzędowe przystawki do zbioru kukurydzy Maize Header, rotacyjne do traw Grass Header oraz podbieracze For Up.

W maszynach serii RSM F prędkość obrotowa hederów, podajnika oraz walców zgniatających jest zsynchronizowana co zapewnia płynny przepływ materiału zielonego do bębna tnącego w zmiennych warunkach zbioru. Automatycznie regulowana jest ponadto szczelina pomiędzy wspomnianym bębnem tnącym a stalnicą, czyli de facto długość cięcia zielonki.

Wszystkie kombajny zielonkowe Rostselmash RSM F wyposażone są w automatyczne skrzynie biegów z hamulcem postojowym załączanym przyciskiem pozwalające rozwijać prędkości transportowe (co jest szczególnie ważne dla firm usługowych) do 40 km/h. Do tego dodajmy jeszcze opcjonalny napęd na dwie osie.

Jak dowiedzieliśmy się w firmie Korbanek, nowe sieczkarnie Rostselmash RSM F pojawią się w sprzedaży w Polsce w tym roku. Ceny maszyn na razie nie zostały ustalone.