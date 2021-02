Sieczkarnie samojezdne Rostselmash RSM F już w sprzedaży

Wydajne sieczkarnie samojezdne Rostselmash oferowane są w postaci trzech modeli RSM F 2450/2550/2650 o mocach odpowiednio: 455, 537 oraz 611 KM.

Sieczkarnie sygnowane logiem rosyjskiego producenta charakteryzują się bogatym wyposażeniem standardowym, szeroką gamą przystawek oraz prostotą obsługi.

Gigant ze Wschodu

Do tej pory charakterystyczne dla Rostselmasha biało-czerwone barwy nosiły głównie kombajny zbożowe. Teraz za sprawą wydajnych sieczkarni samojezdnych może się to nieco zmienić.

Sercem serii RSM F są niemieckie jednostki napędowe MTU, które w zależności od modelu mogą generować od 455 do nawet 611 KM. To wszystko przy równoległym spełnianiu norm czystości spalin Stage V. Silniki te zaopatrzone są w zbiorniki paliwa o pojemności 1,5 tys. l, co zdaniem producenta z powodzeniem wystarcza na całodniową pracę bez konieczności tankowania.

Zespół tnący oraz wciągający

Sieczkarnia samojezdna RSM F wyposażona jest w 4 walce wciągające napędzane hydraulicznie. Zespół wciągający posiada ramkę umożliwiającą kopiowanie terenu podczas pracy z każdym rodzajem przystawki. Hydrauliczne amortyzatory walców podających zapobiegają uszkodzeniom obudowy walca podczas pracy z nierównym plonem.

Sieczkarnie samojezdne RSM F oferowane są w trzech wariantach mocowych: 455, 537 oraz 611 KM fot. mat. prasowe

Co istotne, jeśli detektor kamieni lub metalu wykryje niepożądany element, wówczas natychmiastowo zatrzymany zostanie przepływ masy w zespole wciągającym, a ich usunięcie ułatwi hydrauliczny rewers walców wciągających.

W kontekście regulacji długości cięcia możemy poruszać się w zakresie od 4 do 22 mm przy pełnym zestawie noży oraz od 8 do 44 mm z połową noży.

System cięcia składa się z 48 noży ułożonych w czterech rzędach – tworzą one tym samym „zygzakowaty” wzór chevron.

Maszyna wyposażona jest w walec rozdrabniający o średnicy bębna 630 mm, a jego prędkość obrotowa wynosi 1200 obr./min. Takie rozwiązanie minimalizuje obciążenie zespołu wciągającego i zwiększa wydajność podczas procesu cięcia krótkiej sieczki. Zespół tnący wyposażony jest w system do automatycznego ostrzenia pozwalający na dokładne naostrzenie noży tnących i zmniejszenie szczeliny pomiędzy nimi a stalnicą - wszystko to możliwe jest bez opuszczania fotela operatora.

Szeroka gama przystawek

Sieczkarnie RSM F mogą współpracować z trzema rodzajami przystawek: do kukurydzy, do traw oraz do pokosu. Pozwala to zatem na lepsze wykorzystanie maszyny w całym roku. Przystawki do kukurydzy oferowane są w trzech wariantach: 6; 8 i 10-rzędowe.

Przystawka do traw ma szerokość roboczą wynoszącą 6 m oraz pozwala na pracę z prędkością do 15 km/h. Ostatnia z nich – przystawka do pokosu ma szerokość roboczą 3 m i posiada koła kopiujące zabezpieczające ją w pracy na nierównym terenie.

Główne elementy sterujące maszyną są umieszczone na panelu sterowania z prawej strony operatora fot. mat. prasowe

