W Rumunii trwają siewy słonecznika. Przeprowadza je m.in. polska firma Świerkot, która oprócz handlu maszynami specjalizuje się w usługach. Zapytaliśmy jak i czym sieją.

Po 2021 r., kiedy odwiedziliśmy Rumunię i byliśmy tam na żniwach towarzysząc firmie Świerkot, częściej spoglądamy w tamtym kierunku. Duże gospodarstwa przyciągają wszak najnowsze technologie, nietuzinkowe rozwiązania i pokazują systemy zarządzania produkcją. Sam kraj i jego mieszkańcy też zrobiły na nas bardzo pozytywne wrażenie.

Nie wszędzie da się teraz posiać

Obecnie na potężnych połaciach rumuńskich pól sieje się słonecznik. To roślina, która świetnie się sprawdza w tamtejszym regionie. Kukurydzy uprawia się znacznie mniej, bo wymaga więcej wody, a z opadami nie jest tam latem za dobrze. Nawadniania praktycznie się nie stosuje, bo mocno kuleje gospodarka wodna i brakuje odpowiednich zbiorników retencyjnych czy kanałów.

Firma Świerkot sieje w Rumunii słonecznik. Praca trwa 12 godzin dziennie, fot. Świerkot

W tej chwili - jak dowiedzieliśmy się z firmy Świerkot - zachodnie regiony mają nadmiar wody - były obfite opady deszczu. Prowadzone są zatem zasiewy w innych regionach.

- Siejemy słonecznik, ale niestety nie wszędzie. W regionach zachodnich gdzie kiedyś byliśmy razem na żniwach (okolice Arad, Timisoara - nieopodal granicy z Węgrami; przyp. red), było dużo deszczu i jest zbyt wilgotno żeby wjechać z nawozami. Tam siewy zaczną się pewnie po Świętach Wielkanocnych. My teraz jesteśmy w okolicach pomiędzy Pitesti a Krajowa - mówi Jakub Świerkot.

Przejazd drogami na pole, fot.Świerkot

Claas Axion + Horsch Maestro SV

Firma do siewu usługodawcy używają zestawu: ciągnik Claas Axion 870 z 12-rzędowym siewnikiem Horsch Maestro SV. Ponadto używany jest podobny siewnik 24-rzędowy należący do gospodarstwa, w którym aktualnie jest przeprowadzany siew. Do obsiania jest w sumie ok. 2700 ha.

Warto zwrócić uwagę wyposażenie ciągnika Claas w dodatkowe koła do jazdy w międzyrzędziach, fot. Świerkot

- Nasz siewnik ma już ponad 10 lat, więc jak widać jest to dość żywotna maszyna. Kiedy skończymy siać w Rumunii - przerzucamy sprzęt na Łotwę, gdzie mamy do obsiania jakieś 800-900 ha - mówi Jakub Świerkot.

Jak dodaje przedstawiciel polskiej firmy, w ostatnich latach wiosennej pracy z zasiewami w Rumunii mają mniej, bo mniej jest przesiewanych upraw z rzepakiem ozimym, które wynikały z suchej jesieni i kiepskich wschodów.

Warto zwrócić uwagę, że ciągnik Claas Axion 870 został wyposażony w bliźniacze koła z rozstawem dla międzyrzędzi po to aby jak ograniczyć ugniatanie gleby w pasach siewnych.

Parametry wysiewu

Słonecznik w Rumunii jest siany w rzędach w konwencjonalnym rozstawie, czyli co 75 cm. Przedstawiciel firmy Świerkot mówi, że rozstaw zależy od regionu, bo np. we Francji lub na Ukrainie zazwyczaj sieje się w rzędach co 70 cm.

Siewnik załadowany dodatkowo mikrogranulatem, fot.Świerkot

Obsada na 1 ha wynosi 71 tys. nasion. Do tego wysiewane jest ok. 200 kg/ha nawozu wieloskładnikowego plus dodatkowy podsiew mikrogranulatu. Siewnik Horsch Maestro SV jest wyposażony w dwa zbiorniki: duży na nawóz (ok. 5000 l) i mniejszy na nasiona (2000 l). Siewy są prowadzone na polach gdzie stosowana jest uprawa uproszczona.

Dodatkowy, centralny zbiornik siewnika Horsch Maestro SV na mikrogranulaty umożliwia ich łatwy zasyp, fot. Świerkot

- Przez niecały tydzień obsieliśmy ok. 400 ha. Na razie idzie wszystko zgodnie z planem, bez większych problemów. Pracujemy 12 godz. dziennie. Pogoda dopisuje ale dla słonecznika ważne jest żeby nie było za zimno. Trzeba z tym uważać, bo były przypadki wymarznięcia, kiedy rośliny szpilkowały a przyszły kilkustopniowe przymrozki - podsumowuje Jakub Świerkot.