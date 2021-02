Siekiera do lamusa? Testujemy rębak walcowy Remet R-120

Wysoka wydajność, a przy tym niskie zapotrzebowanie na moc. Przetestowaliśmy rębak walcowy Remet R-120 Standard z przenośnikiem taśmowym, który tnie gałęzie o średnicy do 11 cm.

Przy takim rębaku, siekierę można właściwie na stałe odłożyć do szopy. Krajzega czy piła spalinowa będą miały o wiele mniej do roboty. Rębak Remet R-120 błyskawicznie tnie gałęzie o średnicy do 11 cm na 8-15-centymetrowe kawałki, a przy tym nie wymaga dużego zapotrzebowania na moc.

Zobaczcie sami jak działa taka maszyna, która dodatkowo została wyposażona w przenośnik taśmowy ułatwiający zbiór zrębek. Z filmu dowiecie się też ile taki sprzęt kosztuje.