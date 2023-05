Gospodarstwo Michała Konata to wspomniane 280 ha (jest zrzeszony też w grupie producenckiej o areale łącznym około 800 ha), ale rozsiane na jakiś 180 działkach. W takim przypadku bardzo ważny jest szybki i skuteczny przepływ informacji.

– Co nam to ułatwia, co nam to daje? Tak naprawdę dzisiaj wchodząc na pole jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania z gospodarstw wielkoobszarowych dla naszych klientów, którzy uprawiają kilka, kilkanaście hektarów kukurydzy. Wiąże się to z zastosowaniem zmiennego nawożenia fosforowo-potasowego, zmiennego nawożenia azotowego i dodatkowo zmiennego wysiewu nasion w zależności od jakości gleby – dodawał.