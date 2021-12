Siewnik Kverneland Pudama – choć prototypowy, to już nagrodzony

Kverneland otrzymał główną nagrodę w kategorii "Produkt" w ramach tegorocznego konkursu Efficiency Award NRW za innowacyjny, precyzyjny siewnik pneumatyczny Pudama, opracowany wspólnie z uczelnią techniczną w Kolonii.

Nagroda jest przyznawana innowacyjnym produktom i usługom z Nadrenii Północnej-Westfalii, które łączą w sobie podstawowe czynniki wydajności - na przykład rozwój produktów oszczędzających zasoby, przyjazną dla środowiska produkcję i zmniejszony wpływ na środowisko w trakcie życia produktu, a także kompleksową możliwość recyklingu

Kverneland Pudama

Siewnik punktowy Pudama został opracowany w ostatnich latach przez firmę Kverneland we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Kolonii.

Pudama umożliwia precyzyjny siew kukurydzy na polu i ukierunkowane umieszczenie nawozu dokładnie poniżej odpowiednio wysianego ziarna kukurydzy. Takie rozwiązanie umożliwia nawożenie kukurydzy zgodnie z zapotrzebowaniem roślin, a tym samym w sposób przyjazny dla środowiska.

Precyzyjne nawożenie ogranicza zużycie nawozów i chroni środowisko

Jak zaznacza Volker Schanzenbach, kierownik ds. badań i rozwoju Kverneland, siewnik punktowy Pudama aplikuje nawóz dokładnie tam, gdzie korzeń rośliny może je wchłonąć, przez co unika się strat i wypłukiwania składników pokarmowych, a tym samym możliwa jest oszczędność w stosowaniu nawozów sztucznych. Zarówno z pozytywnym skutkiem ekonomicznym dla rolnika, jak i korzystnym wpływem dla środowiska.

W wyliczeń producenta wynika, że z pomocą precyzyjnego siewniku pneumatycznego Pudama w przyszłości w Niemczech można by zaoszczędzić do 81 tys. ton nawozów rocznie, co oznaczałoby, że zużyje się o 16,2 tys. ton mniej czystego azotu i fosforanów. Odpowiada to oszczędności 25 proc. nawozu obecnie stosowanego rocznie przy tym samym wysokim poziomie plonu.

- Ta innowacja ma ogromny potencjał, aby uczynić rolnictwo bardziej przyjaznym dla środowiska bez ograniczeń kosztem rolników – wyjaśnił przewodniczący jury Bernd Draser.

Co ciekawe, Kverneland otrzymał nagrodę NRW 2021 Efficiency Award z przetestowanym prototypem. Plan zakłada udostępnienie technologii rolnikom w 2023 r.