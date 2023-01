Ten lekki, bo ważący 1920 kg model Pluma 300, jak wszystkie siewniki Pneusej, produkowane są w słowackiej fabryce. Rocznie do polskich gospodarstw trafia ok. 50 różnych modeli siewników tej firmy. Zapytaliśmy, co oprócz ceny, skłania gospodarzy do zakupu.

Model Pluma 300 ma jednokomorowy zbiornik o pojemności 850 l. Szerokość robocza wynosi 2,5 lub 3m. Sercem maszyny jest aparat wysiewowy firmy Accord, montowany we wszystkich siewnikach.

− Maksymalne zapotrzebowanie siewnika na moc przy lżejszej bronie to ok. 150-170 KM, chociaż sam siewnik dedykowany jest już do tych o mniejszej mocy – od 120 KM. Jest to jeden z najlżejszych zestawów uprawowo-siewnych na rynku, który mieści się w granicy 2 t. – powiedział Jacek Kopaniecki, doradca produktowy w firmie Pneusej.

Elektronika dostarczana jest przez dwóch producentów – do aparatu wysiewającego z napędem mechanicznym jest to niemiecki Müller-Elektronik. Te z napędem elektrycznym mają sterownik brytyjskiego producenta Artemis.

Jak dowiedzieliśmy się od producenta, chociaż w ostatnich latach większe zainteresowanie zyskały siewniki dedykowane do większych - ponad 100-hektarowych gospodarstw, to model Pluma 300, znalazł się również nawet w tych 300-hektarowych, gdzie do siewu wykorzystuje się zestaw uprawowo-siewny na bronie aktywnej.

Firma Pneusej została założona w 1976 r. i od początku ideą jej powstania, była produkcja siewników. W 2006 r. rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne. A co w ostatnim czasie producent udoskonalił właśnie w tych maszynach?

− W naszych siewnikach od 2021 r. jest zastosowana nowa konstrukcja belki wysiewającej do której są montowane redlice tej samej długości, dzięki czemu nacisk każdej nich jest taki sam. W standardzie montowane są metalowe redlice dwutalerzowe, obsadzone na piastach stalowych oraz na łożyskach 2-rzędowych, co znacznie wydłuża żywotność maszyny – wyjaśnia Jacek Kopaniecki.

Elementy robocze, jak rama i redlice, produkowane są przez Pneuseja w fabryce w słowackiej miejscowości Holohovec.

Z dodatkowych elementów znajdujących się w standardzie są znaczniki przejazdowe składane hydraulicznie do pionu. Brona wirnikowa, która posiada włókę równającą między zębami a wałem dogniatającym, jest regulowana przez wrzeciona. Za te rozwiązania również nie trzeba dopłacać.

Maszynę można wyposażyć w redlice do posiewu nawozu – wówczas należy zamontować dodatkowy zbiornik na przednim TUZ.

Siewnik Pneusej w praktyce

Pan Jarosław Łęski z miejscowości Chruścielów Kietrz gospodarzy na 70 ha ze zróżnicowaną glebą – od ciężkich do bardzo lekkich. W uprawach stosuje zmienne dawkowanie siejąc głównie rzepak i pszenicę. Siewnik Pluma zakupił 2 lata temu i jest on integrowany z ciągnikiem Case Puma o mocy 150 KM .

− To był bardzo duży przeskok – wcześniej pracowałem siewnikiem Poznaniak. Dwa lata temu, kiedy doszło ziemi, trzeba było go zmienić. Siewnik Pluma wybrałem głównie ze względu na cenę oraz wyposażenie. Najbardziej zależało mi na aparacie wysiewającym Accord i okazało się, że ta maszyna go ma. Przed zakupem wziąłem maszynę na testy do gospodarstwa i obsiałem nią 30 ha, obserwując jak wyglądają wschody – wyjaśnia gospodarz.

Serce siewnika Pluma 300 - aparat wysiewający Accord. fot. Pneusej

Po drugim sezonie użytkowania pan Jarosław podsumował swój zakup:

− Dużo sieję bezorkowo i pomimo dużej ilości resztek pożniwnych siewnik się nie zapycha a redlice pracują dokładnie. Oczywiście, po takiej uprawie trzeba je bardziej docisnąć, natomiast nie widzę, aby miały jakikolwiek problem z docięciem łętów po kukurydzy czy rzepaku, redlice nie podskakują i wszystko jest wsiane, co widać po obserwacji wschodów - mówi rolnik.

- Nawet jeżeli jest bardziej mokro redlice się nie oklejają i nie trzeba chodzić do siewnika, aby je poprawiać. Raz ustawionym siewnikiem pracuje się cały czas tak samo. Co do tego, jak radzi sobie na różnych rodzajach gleby, różnicy wielkiej nie ma. Siewnik wraz z broną dość lekko się ciągnie w klinach i po pagórkach - podsumowuje Łęski.

Cena siewnika Pluma 300

Cena wersji podstawowej zestawu uprawowo-siewnego Pluma 300 z broną wirnikową PPK 300 zaczyna się od 145140,00 zł brutto. Na maszynę trzeba poczekać ok. 5 miesięcy.

Czy to jest niska cena za tego typu siewnik? Wszystko zależy oczywiście od tego, z jaką marką porównujemy maszynę. W kwestii agregatów uprawowo-siewnych firma Pneusej stanowczo przyznaje, że jakością konkuruje z zachodnimi firmami.