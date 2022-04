Mało jest maszyn rolniczych, których nazwa tak jednoznacznie kojarzy się z produktem. Przykładem takiej maszyny jest siewnik Poznaniak, który został właśnie zaoferowany w nowej wersji.

Pierwsze siewniki Poznaniaki pojawiły się na polach pod koniec lat 60. i były dostarczane do wszystkich krajów dawnego RWPG.

Sprawdzamy, czym charakteryzuje się się siewnik w nowej wersji, opracowanej z okazji 140-lecia firmy Unia?

Poznaniak – podstawowe informacje

Siewnik Poznaniak dostępny jest w trzech wariantach szerokości roboczej: 2,5 m (pojemność skrzyni 470 dm3), 2,7 m (pojemność skrzyni 470 dm3) oraz 3 m (pojemność 510 dm3).

W tym miejscu należy wspomnieć, że Unia produkuje również agregaty uprawowe z serii Ceres, które dopasowane są szerokością do siewników Poznaniak. Można więc łatwo skompletować sobie zestawy uprawowo-siewne o szerokości 2,5 ; 2,7 oraz 3 m. Ważną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest ograniczenie szerokości transportowej siewnika do 3 m.

Jak zapewnia producent, jednym z atutów Poznaniaka jest jego stosunkowo niewielka masa własna, np. siewnik 3-metrowy z redlicami stopkowymi waży tylko 620 kg.

Siewnik 3-metrowy z redlicami stopkowymi waży tylko 620 kg fot. mat. prasowe

Jest to szczególnie ważne, gdy siewnik jest agregowany z agregatem zawieszanym. Trzeba bowiem pamiętać, że zestawy te są dość długie, a główny ciężar, czyli siewnik z załadowaną skrzynią nasienną jest najbardziej oddalonym od ciągnika elementem zestawu. Niska masa siewnika pozwala pracować z mniejszymi ciągnikami, zarówno jeżeli chodzi o moc, siłę udźwigu oraz masę własną ciągnika i obciążenie przednie.

Nowa redlica Shell w Poznaniaku

Redlice w Poznaniaku umieszczone są w dwóch rzędach, a głębokość siewu może być regulowana w zakresie 0-7 cm. Duży rozstaw pomiędzy pierwszym a drugim rzędem redlic zdaniem producenta gwarantuje bezproblemową pracę gdy na polu zalegają resztki pożniwne.

Do dyspozycji klienta firma oddaje lekkie redlice stopkowe lub dwutalerzowe, przemienne redlice Shell. Na szczególną uwagę zasługuje nowa redlica Shell, która może być dodatkowo wyposażona w kółko kopiująco-dogniatające w rozmiarze 250x50 mm.

Redlice Shell z kółkami dociskowymi fot. mat. prasowe

Kółko kopiujące gwarantuje, że ziarno będzie położone na jednakowej głębokości nawet na polach mozaikowatych, a wschody roślin będą szybsze i bardziej wyrównane. Maksymalny docisk redlic Shell wynosi 25 kg i jest on regulowany indywidualnie lub centralnie za pomocą obrotowej belki, która obracając się naciąga redlice.

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że redlice Shell otrzymały również specjalne łożyskowanie, które jest odporne na pracę w szczególnie trudnych warunkach. Wszystkie siewniki wyposażone są także w talerzowe redlice skrajne, które zachowują żądaną głębokość siewu za kołami jezdnymi.

Siewnik Poznaniak – co nowego zyskał?

Siewniki Poznaniak otrzymały także nową, bezstopniową, trzykrzywkową skrzynię przekładniową z obudową z żeliwa – według producenta powinna ona gwarantować zarówno wyższą precyzję siewu, jak i dłuższą żywotność.

Wewnątrz skrzyni zamontowano zsypy kierunkujące ziarno do aparatu wysiewającego – dzięki czemu możliwy jest wysiew niemal do ostatniego ziarna.

Zmodernizowana została także konstrukcja znaczników przejazdowych. Posiadają one zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni ramię znacznika przed uszkodzeniami mechanicznymi w przypadku najechania na przeszkodę. Znaczniki przejazdowe są wyposażeniem opcjonalnym siewnika, jednak są niezbędne gdy stosujemy ścieżki technologiczne, ponieważ czujniki zliczające przejazdy siewnika montowane są właśnie przy ramieniu znacznika.

Poznaniak może być wyposażony w sterownik Starter Seed lub najnowszy komputer Pilot Seed. Ten pierwszy służy głównie do automatycznego zliczania przejazdów oraz zamykania i otwierania ścieżek technologicznych pod przejazdy opryskiwaczem lub rozsiewaczem.

Bardziej zaawansowany technologicznie jest komputer Pilot Seed, który posiada dodatkowe funkcje takie jak: licznik hektarów dzienny i sumaryczny, sygnalizację minimalnego poziomu nasion w skrzyni, sygnalizację czasu pracy, sygnalizację wydajności pracy, sygnalizację prędkości jazdy, sygnalizację błędów (awarii czujników).