Siewnik punktowy do warzyw od Gaspardo

W ramach Targów Polagra Premiery 2020 włoski producent maszyn rolniczych Gaspardo na swoim stoisku zaprezentował m.in. siewnik punktowy do warzyw Orietta/Olimpia.



Maszyna została skonfigurowana w ten sposób, aby w ramach jednej konstrukcji ukazać potencjalnym klientom szeroki wachlarz możliwych opcji personalizacji siewnika.

Pełna personalizacja

Siewnik Orietta w jednym aparacie wysiewającym może mieć jedną, dwie lub trzy linie siewu. W przypadku siewnika Olimpia zawsze mamy do czynienia z jedną linią siewu. Prezentowana na targach maszyna wyposażona w wiele dostępnych opcji – zarówno w zakresie długości sekcji, rodzaju kółek dociskowych, ich szerokości, a także rodzaju napędu sekcji.

Elektryczny napęd sekcji

Jedna z sekcji zainstalowanych na maszynie wyposażona była w napęd elektryczny. Jest to nowe rozwiązanie, gdzie sekcja napędzana jest z silnika elektrycznego i zarządzana z komputera. Użytkownik ma możliwość sterowania siewem z kabiny poprzez układ Isobus. Pozwala to na szeroką konfigurację odległości między nasionami co 1 mm.

Pozostałe zalety

Maszyna ma wydajny wentylator napędzany z WOM-u przy obrotach 540. W standardzie siewnik wyposażony jest w odkurzacz, pozwalający na opróżnienie nasion do specjalnego pojemnika. Dzięki temu zmiana wysiewanych nasion odbywa się błyskawicznie.

W standardzie siewnik jest wyposażony jest w oświetlenie. Wśród opcji znajdziemy dozownik mikrogranulatora, który może być napędzany mechanicznie, lub elektrycznie. Zarówno docisk, jak i głębokość siewu regulowana jest w sposób mechaniczny.