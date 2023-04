Siewnik punktowy Ozdoken Tayka-KG6. Rozpoczynamy test

Jak siewnik Ozdoken Tayka-KG6 sprawdzi się w czasie naszego testu? fot. Tomasz Kuchta

Do naszej redakcji trafiła właśnie kolejna ciekawa maszyna testowa. Tym razem jest to siewnik punktowy pneumatyczny Ozdoken Tayka-KG6, który przyjechał do nas prosto z Turcji. Maszynę dostarczyła firma AB Group, będąca dystrybutorem tureckich maszyn w kraju.

Choć tureckie maszyny kojarzą nam się przede wszystkim z prostotą ich budowy, a tym samym z niższą ceną względem bardziej renomowanej konkurencji, to testowy siewnik jest niejako zaprzeczeniem tego stereotypu, gdyż maszyna w dostarczonej kompletacji jest naprawdę dobrze wyposażona. Rozpoczynamy test siewnika Ozdoken Ozdoken Tayka-KG6 to 6-rzędowy siewnik pneumatyczny z ramą w pełni rozsuwaną hydraulicznie. Rozstaw rzędów możemy płynnie regulować co 5 cm w zakresie od 45 do 75 cm. W praktyce oznacza to, iż przy użyciu tej maszyny będziemy mogli wysiać m.in. kukurydzę, słonecznik, buraka cukrowego, fasolę, soję, czy chociażby rzepak. Co istotne, na czas transportu rama składa się do szerokości 3 m. 6-rzędowy siewnik w czasie testu zasieje łącznie kilkadziesiąt hektarów kukurydzy i słonecznika fot. Tomasz Kuchta Sekcje wysiewające w nomenklaturze producenta noszą oznaczenie Tayka. Charakteryzują się one większą średnicą talerza wysiewającego (420 mm) oraz elementami roboczymi marki Ofas tj. kółka dogniatające oraz koła regulację głębokości siewu. Czytaj więcej Piękny czarny John Deere 6R! Cena również piękna [galeria] Całość dopełniają takie elementy wyposażenia jak chociażby podwójne redlice talerzowe dla podsiewacza nawozów, gwieździste rozgarniacze brył, elektryczne rozłączanie sześciu sekcji, czy wreszcie sterownik wysiewu DigitRoll DMS. Siewnik waży ok. 1850 kg, do jego zdjęcia z samochodu ciężarowego użyliśmy wózka widłowego o udźwigu 2,5 t fot. Tomasz Kuchta Sam komputer pozwala na monitorowanie przepływu nasion, zlicza wysiane nasiona oraz informuje operatora o prędkości roboczej, a także o obsianym areale. Tak bogato skonfigurowana maszyna jest katalogowo wyceniona na ok. 150 tys. zł netto. Jak będzie przebiegał test? W czasie naszego redakcyjnego testu będziemy chcieli sprawdzić, jak siewnik poradzi sobie z wysiewem słonecznika oraz kukurydzy. W przypadku kukurydzy planujemy siewy w różnych obsadach. Maszynę do testów dostarczyła firm AB Group, będąca dystrybutorem tureckich maszyn w Polsce fot. Tomasz Kuchta Co równie istotne, maszyna będzie miała okazję zmierzyć się zarówno ze stanowiskami uprawianymi w technologii orkowej, jak i bezorkowej. Czytaj więcej Rozsiewacze Unia RCW po liftingu. Co się zmieniło? Jesteśmy bardzo ciekawi, jak turecka maszyna sprawdzi się w czasie naszych testów. Już niebawem poinformujemy Was o naszych pierwszych spostrzeżeniach. A czy Wy macie jakieś pytanie dotyczące siewnika Ozdoken Tayka-KG6? Czego chcielibyście się o nim dowiedzieć? Na co mam zwrócić uwagę? Dajcie koniecznie znać w komentarzach! W czasie testu siewnik będzie współpracował ze 170-konnym ciągnikiem Massey Ferguson 6490 fot. Tomasz Kuchta

