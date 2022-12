Firma MaterMacc pokazała przykład polskiego rolnika, który za pomocą siewników: precyzyjnego ze stajni włoskiej firmy oraz pasowego marki Czajkowski stosuje technologię strip-till na szeroką skalę.

Rolnik z północno-zachodniej Polski, dokładnie z okolic Szczecina, pracuje na polu 12-rzędowym siewnikiem precyzyjnym MaterMacc MS 8230 w połączeniu z 6-metrowym siewnikiem pasowym Czajkowski.

Farmer z zachodniopomorskiego siewnikiem MaterMacc sieje buraki cukrowe, kukurydzę i rzepak. Klient włoskiej marki docenia elastyczność zastosowania siewnika do różnych upraw, łatwość przestawiania z jednego rzędu na drugi oraz bezproblemowy transport drogowy dzięki rozmiarom maszyny po złożeniu. Dodatkowym atutem siewnika MaterMacc jest jego zwartość i niewielka waga, co oznacza, że nie ma on nadmiernego wpływu na całkowitą masę oryginalnej „konfiguracji roboczej”.

Strip-till się sprawdza

Technika zastosowana przez klienta włoskiej firmy jest kombinacją technologii strip-till, czyli uprawiania pasów gleby przeznaczonych do siewu przy jednoczesnym nawożeniu. Siewnik sprzężony z drugą maszyną podąża za nią, rozprowadzając w precyzyjnym siewie żądany przez klienta plon.

John Deere, Czajkowski i MaterMacc, fot. Spa Matermacc

Jakie są główne zalety agronomiczne i ekonomiczne tej techniki siewu?

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć podwójnych przejazdów, oszczędzając dużo czasu i pieniędzy wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości siewu dzięki elektronicznemu zarządzaniu MS8230 z terminala Isobus ciągnika.

Przede wszystkim chodzi o skrócenie czasu pracy i szybkość wykonania poprzez sprowadzenie wszystkiego do jednego przejazdu. Kolejne atuty są efektem wcześniejszych.

Będą to: zmniejszenie zużycia paliwa i wynikająca z tego redukcja emisji spalin, zwiększona skuteczność nawozów, ponieważ są one umieszczane dokładnie w uprawianym pasie, poprawiona struktura gleby, która w dużej części pozostaje nienaruszona, zmniejszone ugniatanie gleby i na końcu to, że ten sposób siewu nadaje się do szerokiej gamy upraw i rodzajów gleb.