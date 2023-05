Zapytaliśmy rolników z różnych regionów jak przebiegł siew kukurydzy w ich regionach. Z wjazdem na pole nie było problemu – było wystarczająco sucho i siew kukurydzy w większości już się kończy, chociaż wciąż w wielu miejscach widać jeszcze zestawy wysiewające kukurydzę.

W całym kraju siew kukurydzy wystartował z opóźnieniem. Głównym powodem była pogoda – kwiecień był chłodny, a nocne przymrozki odpuściły dopiero w ostatnich dniach - i to jeszcze nie wszędzie.

Warunki są, tylko brak usługodawców

W pomorskim, w regionie Żuław, nie było problemu z terminami i pogodą, jednak największy problem mieli ci, którzy do siewu kukurydzy korzystają z usług – w tym regionie, gdzie kukurydza zaczęła być coraz bardziej popularna, trzeba było poczekać w kolejce, gdyż okazuje się, że usługodawców posiadających zestaw do wysiewu kukurydzy brakuje.

− Od zeszłego roku widać, że w naszym regionie pojawia się coraz więcej upraw kukurydzy – tylko w naszej okolicy przybyło ok. 200 ha. Jednak usługodawców siejących zestawem z GPS jest tylko dwóch czy trzech. Mimo wszystko zmieściliśmy się w terminie i zamawiając usługę z siewnikiem punktowym, 6-rzędowym zasialiśmy 30 ha w jeden dzień. Wschodów jeszcze nie widać – powiedział Jan z powiatu nowodworskiego w woj. pomorskim.

W rejonie Żuław na usługi siewu trzeba było poczekać w kolejce, fot.Kuhn

Kalendarz się przesunął, ale będzie dobrze

Woj. mazowieckie nie było wyjątkiem – tu terminy również były przesunięte. Jednak jak mówią rolnicy, kiedy pogoda w końcu pozwoliła, udało zakończyć się siewy bez większych przeszkód na polu.

− U nas warunki było dobre. Co prawda sialiśmy trochę później niż zwykle, bo było i zimno, i mokro, ale już siew zakończyliśmy. Wystartowaliśmy ok. 23 kwietnia i już zaczynają się powoli wschody – Teraz ma już być ciepło, więc nic nie stoi na przeszkodzie by kukurydza się udała – powiedział Kamil Wileński, rolnik z powiatu łosickiego w woj. mazowieckim.

Na warunki nie narzekają również rolnicy z woj. podkarpackiego.

− Ten sezon był pod względem siewu kukurydzy był dobry. Zaczęliśmy z początkiem maja i można powiedzieć, że warunki były idealne – wierzch gleby był już przeschnięty, więc nie kurzyło się za siewnikiem, a mimo wszystko ziarna trafiały w wilgotną glebę. Wschodów jeszcze nie ma, ale pojawiają się kiełki, więc za parę dni powinny się pojawić rzędy – podsumował Tomasz Kuchta, rolnik i redaktor Farmera.

Siew kukurydzy z kalendarzem

Na wielkopolskich polach widać, że rolnicy jeszcze sieją. Jednak cześć z nich zdecydowała się na siew wraz z kalendarzem, nie zważając na warunki pogodowe.

− Kukurydze posiałem jak był czas i warunki na polu, czyli ok. 18 kwietnia. Wschody pojawiły się w przeciągu 3 tygodni. Niestety w międzyczasie pojawił się przymrozek i zrobiła się trochę żółta, więc najprawdopodobniej zgłoszę ten fakt do ubezpieczyciela, aby ocenił jej stan ­– powiedział Krzysztof, prowadzący gospodarstwo w jednej z wielkopolskich wsi.

Jeszcze wczoraj (11 maja) byliśmy też świadkiem ostatnich zasiewów kukurydzy w woj. opolskim, nieopodal Otmuchowa. Tutaj też były opóźnienia ze względu na niekorzystną aurę. Na obsianych polach wschodów jeszcze nie było widać.

Ostatnie zasiewy w okolicach Otmuchowa, fot.kh

Podsumowując, pomimo przesunięcia terminów, w zdecydowanej większości przypadków kukurydza jest już zasiana i rolnicy czekają na pojawienie się wschodów. Pogoda ostatecznie sprzyja uprawie, więc gospodarze liczą na wysoki potencjał zbiorów.