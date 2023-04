Ostatnio jak grom z jasnego nieba gruchnęła na rolników informacja, iż w związku z kryzysem zbożowym rząd planuje wprowadzenie programu dofinansowującego zakup silosów zbożowych w gospodarstwach. Czy okaże się on remedium na problemy polskiej wsi?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czy rolnicy będą zainteresowani wsparciem?

Czy z budową silosów zdążymy przed żniwami?

Na co rząd powinien zwrócić uwagę przy pracach nad programem?

Po ogólnopolskich mediach niosą się zapowiedzi dotyczące kolejnego programu rządowych dopłat. Tym razem mają one dotyczyć silosów zbożowych. Czy faktycznie pomoże on chociażby częściowo uporać się z nadwyżkami zbóż znajdującymi się na terenie kraju? O czym powinni pomyśleć ustawodawcy?

Nadciąga silos plus

W założeniu program ma umożliwić dofinansowanie zakupu silosów zbożowych wraz z ich wyposażeniem. Na ten cel rolnik będzie mógł uzyskać 50 lub 60 tys. zł, co ma stanowić odpowiednio 50 bądź 60 proc. kosztów kwalifikowanych – poziom wsparcia będzie wyższy dla młodych rolników.

Co równie istotne, do kosztów kwalifikowalnych nie będzie można zaliczyć m.in. kosztów związanych z przygotowaniem płyt fundamentowych, na których znajdować się będą silosy.

W założeniu program ten ma wpłynąć na rozbudowę zdolności magazynowych gospodarstw, a tym samym na zwiększenie ich odporności na sytuacje kryzysowe związane z dużymi wahaniami cenowymi płodów rolnych.

Czy będzie zainteresowanie?

Po pierwsze zastanówmy się, czy rolnicy będą w ogóle skorzy do podejmowania inwestycji we własną bazę przechowalniczą. W tym wypadku nie jestem optymistą, bowiem bieżący sezon pokazał, iż na zmagazynowaniu płodów rolnych nie tylko nie zarobiliśmy, ale zdecydowana większość gospodarzy wręcz bardzo dużo straciła.

To doświadczenie niewątpliwie ograniczy chęci rolników do korzystania z tego programu. Z resztą przewidywania resortu rolnictwa również nie są zbyt optymistyczne, bowiem ministerstwo zakłada, iż z dotacji skorzysta jedynie 4 tys. gospodarstw.

Przy założeniu, że średni silos budowany w ramach tego wsparcia będzie mógł pomieścić ok. 100 t, to okaże się iż cały program pozwoli na powiększenie krajowych możliwości magazynowych o zaledwie 400 tys. t, co w kontekście milionów ton problematycznego ziarna wydaje się doprawdy niewielką częścią.

Czy nie za późno?

Z projektu przepisów wynika też, że rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na przełomie maja i czerwca 2023 r. Zakładając, iż po drodze nie pojawią się żadne obsunięcia i nabór wniosków wystartuje pod koniec maja, to zasadne wydaje się być pytanie, czy to aby na pewnie nie za późno, jeśli chcemy umożliwić skorzystanie z silosów jeszcze w czasie tegorocznych żniw.

Czy z budową silosów zbożowych z rządowym dofinansowaniem zdążymy przed żniwami? fot. mat. prasowe

Z praktyki bowiem wiemy, iż weryfikacja kilku tysięcy wniosków pomocowych przez ARiMR może w optymistycznym wariancie potrwać kilka tygodni. Jeśli do tego dodamy czas niezbędny na wyprodukowanie silosów, ich dostarczenie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych, przygotowanie płyty fundamentowej oraz zarezerwowanie ekipy montażowej, to z dużą dozą prawdopodobieństwa rolnicy nie wyrobią się z postawieniem silosów przed nadchodzącymi żniwami, co jest moim zdaniem głównym celem tegoż projektu.

Silos plus – trzeba przyspieszyć prace

Aby z omawianego programu można było realnie skorzystać już latem, trzeba istotnie przyspieszyć prace nad projektem i dać rolnikom wiele potrzebnych już na dziś odpowiedzi.

Po pierwsze, jakie będą ograniczenia pojemnościowe dotowanych silosów – tu należy pamiętać, że im większa pojemność silosu, tym wyższa opłacalność inwestycji. Dlatego też warto zadbać o to, by wsparciem objęte były także zbiorniki o większych możliwościach magazynowych – do powiedzmy 500-600 t ładowności – oczywiście pod tym względem im mniej ograniczeń, tym lepiej. Musimy również precyzyjnie wiedzieć, jakie koszty kwalifikowane będą podlegały refundacji – co chociażby z montażem, czy dostawą silosów?

Jak najszybciej powinny także zostać przekazane rolnikom precyzyjne informacje dotyczące tego, czy będzie istniała możliwość stawiania silosów bez konieczności uzyskiwania czasochłonnego pozwolenia budowlanego.

Z punktu widzenia przyszłych inwestorów niezbędne jest także określenie okresu, z jakiego faktury zakupowe na silosy będą mogły podlegać dofinansowaniu. To szczególnie ważne, bo rolnik znający wszystkie niezbędne informacje mógłby przykładowo już dziś dokonać zamówienia, tym samym dając możliwość firmom z branży silosów zbożowych na lepsze rozłożenie prac produkcyjnych. Bez tego może się okazać, iż wysyp zamówień pojawi się dopiero w czerwcu, a szanse na postawienie silosu przed żniwami zmaleją do zera.

Nie wszystko stracone

Jako rolnik z wieloletnim stażem jestem ogromnym zwolennikiem posiadania własnych możliwości magazynowych przez każdego gospodarza, dlatego też nie skreślam w/w programu już na samym starcie, jednak obawiam się, iż bez znaczącego przyspieszenia jego procedowania, silosów na nadchodzące żniwa niestety nie uda się postawić. Obym się jednak mylił.