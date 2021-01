Silosy w wiosennej promocji

To już kolejna odsłona popularnej wśród klientów akcji promocyjnej, w której BIN oferuje specjalnie obniżone ceny na zakup zarówno silosów z blachy płaskiej, jak również silosów lejowych.

Wiosenna oferta pozwala producentowi na lepsze rozłożenie prac w całym sezonie, z kolei korzystający z niej klienci otrzymują gwarancję zamontowania silosów przed kolejnymi zbiorami, a przy okazji cieszą się niższymi cenami.

Zasady promocji

Rabaty oddzielnie dotyczą dwóch grup produktowych. Przy zakupie silosów płaskodennych typu NBIN z płaszczami z blachy płaskiej o ładowności od 10 do 1750 t klienci mogą liczyć na rabat w wysokości 10 proc. ceny podstawowej.

Z kolei przy zakupie silosów lejowych typu Konsil rabat wynosi 5 proc. ceny podstawowej.

Promocja ograniczona jest czasowo i obowiązuje na silosy zamówione w okresie od 4 stycznia 2021 do 31 marca 2021 oraz sprzedane do 30 kwietnia 2021 r. - w tym wypadku warunkiem obowiązkowym do skorzystania z oferty jest wystawienie faktury sprzedażowej przed końcem kwietnia.

Niższa cena cena nie jest jedyną korzyścią czekającą dla rolników chcących skorzystać z promocji. Klient składając zamówienie w powyższym okresie otrzyma gwarancje postawienia silosów jeszcze przed żniwami. Zwlekanie z zamówieniem na ostatnią chwilę, tuż przed sezonem żniwnym, oznaczać będzie mnóstwo stresu i niepewności, czy zbiorniki będą gotowe do przyjęcia ziarna. Większość ekip montażowych w tym okresie ma bowiem ręce pełne roboty.