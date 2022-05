Pochodzący ze Słowenii SIP zdobywa w Polsce coraz większy kawałek "zielonkowego tortu". Marka SIP znana jest od dawna, popularne kiedyś przyczepy samozbierające "jugosłowianki" pochodziły właśnie z tej fabryki. Dziś opowiemy co Słoweńcy pokazali na Zielonym Agro Show.

Niewielka Słowenia to kraj, który spośród dawnych krajów socjalistycznych najszybciej dogonił zachód. Pod względem ludności i obszaru można go idealnie porównać z województwem łódzkim. Oprócz omawianej marki SIP, w Słowenii działają takie firmy narodowe jak farmaceutyczna Krka (notowana zresztą również na warszawskiej giełdzie), producent AGD Gorenje (polski Polar w latach 70. produkował pierwsze pralki automatyczne właśnie na słoweńskiej licencji), firma oponiarska Sava (należąca obecnie do Goodyeara, kiedyś do Continentala) czy producent nart Elan, z których w czasie swojej kariery korzystał Adam Małysz. Wymieniać można więcej, bo znanych i dobrych firm na słoweńskim rynku jest sporo.

Polacy Słowenię kojarzą głownie z tranzytu podczas wypraw do Chorwacji czy Serbii, a przecież spośród państw byłej Jugosławii to właśnie Słowenia ma największą wymianę handlową z Polską - wartą prawie 1,3 mld euro rocznie.

SIP na Zielonym Agro Show

Czasy tzw. jugosłowianek minęły, choć słoweński producent nie zrezygnował z produkcji przyczep. W Ułężu firma pokazała jednak coś innego: zgrabiarki serii Star, przetrząsacze Spider oraz kosiarki Silcercut Disc. W targowym pokazie ciągnik John Deere 6155R został wyposażony w kosiarkę czołową Silcercut 340F oraz zestaw kosiarek tylnych Silver Disc 900C. Można było także zobaczyć w akcji zgrabiarkę dwuwirnikową Star 850|26T oraz przetrząsacz karuzelowy ciągany Spider 1100|10T.

Jeden z produktów SIP pokazany na wystawie: przetrząsacz karuzelowy ciągany Spider 1100|10T, fot. K.Pawłowski

Sprzęty słoweńskiej firmy można było zobaczyć nie tylko podczas pokazów, ale także, a może przede wszystkim, na stoisku firmy Wanicki.

Kosiarki Silvercut Disc

Kosiarka czołowa Silcercut 340F charakteryzuje się wałkiem WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym na 1000 obr./min., zawieszeniem hydro-pneumatycznym (HPS), indywidualną ochroną dysków (DDSS), szybką wymianą noży (QCS). Szerokość robocza wynosi 3,32 m, liczba dysków - 8, liczba ostrzy – 16.

Druga z kosiarek to Silvercut Disc 900 C wyposażona w hydro-pneumatyczne zawieszenie (HPS), ochrona dyski (DDSS), szybka wymiana noży (QCS), hydrauliczna stabilizacja kosiarki, ochrona przeciw kolizję mechaniczna (CSS), wałek WOM na 1000 obr./min. TUZ kat. II & III. W tym wypadku szerokość robocza: 8,55/8,95 m, maszyna posiada 16 (2 x 8) dysków i 32 ostrza.

Zestaw kosiarek tylnych SIP Silver Disc 900C, fot. K.Pawłowski

Zgrabiarka i przetrząsacz

Przetrząsacz karuzelowy ciągany Spider 1100|10T to najwęższa maszyna z serii HD. W standardzie wyposażona w dyszel, szerokokątny przekaźnik mocy i sprzęgła palcowe między sekcjami. Urządzenie charakteryzuje się szerokością roboczą 10,8 m, 10 rotorami z 6 ramionami na każdym z nich (śr. Rotora 1,45 m). Masa maszyny wynosi 2 450 kg, a wymagana min. moc traktora to 60 KM. Wydajność wynosi 16 hektarów na godzinę.

Na pokazie wystąpiła także zgrabiarka dwuwirnikowa Star 850|26T z centralnym odkładaniem pokosu, zaczepiona do traktora na dolnych zaczepach. Z ważniejszych danych warto wymienić zawieszenie wirnika według zasady 3D, szerokokątny przekaźnik mocy, indywidualne podnoszenie wirnika, szerokość robocza regulowana hydraulicznie. Maszyna może się pochwalić szerokością roboczą od 7,24 do 8,30 m

Więcej o SIP

Przedstawiciel firmy pochwalił się, że roku na rok sprzedaż mocno rośnie. Tak samo jest rozpoznawalnością marki. Producent chwali się, że cała produkcja odbywa się na terenie Słowenii i w tej chwili nie ma większych problemów z dostępnością. Produkcja nadąża za zapotrzebowaniem i firma nie spodziewa się przestojów.

Cenowo słoweński producent plasuje się gdzieś pomiędzy dobrymi polskimi sprzętami, a np. Pöttingerem. Przy czym, w zależności od urządzenia i polityki dealera, czasem produkty marki SIP mogą być nawet tańsze niż zgrabiarki czy kosiarki rodzimych marek.

Zgrabiarka Spider podczas pokazu na polu pokazowym Zielonego Agro Show, fot. K.Pawłowski

Polityka firmy jest prosta – liczy się najwyższa jakość, która potem procentuje. Zadowolony klient wróci po następne produkty, a przy okazji przyjdą za nim jego sąsiedzi. Firmie zależy, aby użytkownicy kupowali sprzęt idealnie dopasowany do ich potrzeb i areału. Dlatego marka stawia na bezpośredni kontakt z rolnikami, ale zaznacza, że produkty można kupić tylko w sieci dealerskiej. W tej chwili w Polsce działa ok. 10 firm sprzedające słoweńskie produkty.

Oprócz pokazanych w Ułężu maszyn firma SIP na naszym rynku oferuje także kosiarki Disc Alp do stosowania na terenach górzystych, zgrabiarki Pick-up Air, dzięki którym z pokosu pozbędziemy się kamieni i piasku, zgrabiarki pasowe Favorit, przyczepy samozbierające Senator oraz rozrzutniki obornika Orion.