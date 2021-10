Sipma - nowości na Agro Show 2021

Lubelska Sipma od prawie 30 lat dostarcza maszyny rolnicze nie tylko na krajowy rynek. Spójrzmy jakie nowości tej firmy mogliśmy zobaczyć na tegorocznym Agro Show.

Maszyny rolnicze Sipma są obecne na naszych polach już od wielu lat. Nic więc dziwnego, że firma co roku w Bednarach silnie zaznacza swoją obecność i pokazuje nam nowości na ten oraz przyszły sezon. Przyjrzyjmy się kilku nowościom jakie mogliśmy zobaczyć na stoisku firmy Sipma w czasie wystawy Agro Show 2021.

Sipma KD 3025 Sprint

Sipma KD 3025 Sprint - nowość w ofercie firmy fot. Adam Ładowski

Kosiarka dyskowa tylna z zawieszeniem centralnym Sipma KD 3025 Sprint to 6-dyskowa kosiarka zapewniająca koszenie o szerokości 3 m. Masa własna tej nowej konstrukcji wynosi 1000 kg, a zapotrzebowanie na moc ciągnika to 82 KM.

Sipma PT 675 Salsa

Sipma PT 675 Salsa - przetrząsarka ciągniona fot. Adam Ładowski

Przetrząsarka ciągniona Sipma PT 675 Salsa przeznaczona jest dla małych i średnich gospodarstw. Przy szerokości roboczej pracy wynoszącej 6,7 m kompaktowa konstrukcja waży jedynie 1020 kg. Zalecana moc ciągnika to 57 KM.

Sipma ZK 720 Spinner

Sipma ZK 720 Spinner - dwuwirnikowa zgrabiarka. kolejna nowość Sipmy na Agro Show 2021 fot. Adam Ładowski

Dwuwirnikowa zgrabiarka Sipma ZK 720 Spinner to kolejna nowość producenta przedstawiona na wystawie. Maszyna przeznaczona jest do grabienia zielonki, słomy i siana umożliwiając odkładanie jednego lub dwóch pokosów. Szerokość robocza wynosi od 6,5 do 7,2 m. Masa całkowita konstrukcji to 2150 kg. Zalecana dla ciągników powyżej 70 KM.

Sipma PS 1225 Fortis

Sipma PS 1225 Fortis - nowa stałokomorowa prasa Sipmy fot. Adam Ładowski

Bogato wyposażona stałokomorowa prasa zwijająca Sipma PS 1225 Fortis wzbudzała zainteresowanie zwiedzających stoisko wystawowe. Walcowo-łańcuchowa konstrukcja komory zwijania, podbieracz o szerokości 2 m i opcjonalny, 11-nożowy zespół podająco rozdrabniający to niektóre zalety nowej prasy Sipmy. Masa własna maszyny wynosi 2990 kg, a zapotrzebowanie na moc ciągnika już od 82 KM (bez cięcia oraz 102 KM (z cięciem).

Sipma RO 1400 Tornado

Sipma RO 1400 Tornado - rozrzutnik nie tylko obornika. Nowość producenta z Lublina fot. Adam Ładowski

Rozrzutnik Sipma RO 1400 Tornado przeznaczony jest do rozrzucania obornika, torfu oraz kompostu. Maszyna wyposażona w dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy, hydraulicznie otwieraną zasuwę, resorowane podwozie i podwójny przenośnik podłogowy napędzany hydraulicznie. ładowność nominalna to 14 ton, przy pojemności 16 m³. Masa własna tego rozrzutnika to 6380 kg. Zalecana moc ciągnika - 136 KM.