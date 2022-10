Podczas targów Agropark, Sipma S.A. zaprezentowała nowy model prasy zmiennokomorowej PZ2780 Supra. Maszyna formuje baloty o średnicy od 90 od 180 cm i charakteryzuje ją nowoczesny system sterowania.

Lubelska Sipma to czołowy producent pras belujących. Jednak swoją renomę i popularność firma zyskała przede wszystkim dzięki prasom stałokomorowym łańcuchowym. Prasy zmiennokomorowe (pasowe) PZ 1832 Prima - choć od paru ładnych lat są w ofercie - nie zyskały dużej popularności, chociaż jak mówią przedstawiciele Sipmy, ich sprzedaż nie jest wielka, to jest jest stabilna.

Jak mówi Bartłomiej Leśniak, dyrektor sprzedaży i marketingu Sipma S.A., teraz ma się to zmienić. Nową prasę PZ2780 Supra trudno porównać do dotychczasowej Primy. To zupełnie nowa konstrukcja z innym podbieraczem, rotorem i siekaczem (15 noży). Wszystkimi najważniejszymi funkcjami będzie można sterować z monitora w kabinie.

W tej chwili kończą się ostatnie testy Supry. Maszynę w ofercie powinniśmy zobaczyć już w pierwszym półroczu 2023 r. Jak zaznacza Bartłomiej Leśniak, Supra to "perła w koronie" zapoczątkowująca inne, nowe linie pras. Już bowiem w przyszłym roku mają pojawić się również nowe modele pras stałokomorowych: Fortis i Kronos (zastępujący Pioniera).