SIS Remote - kontroluj maszyny autonomiczne w sposób zdalny

Największym wyzwaniem związanym z autonomiczną pracą maszyn rolniczych nie jest technologia, ale obsługa i bezpieczeństwo pracy takich pojazdów. Rozwiązaniem tego problemu jest… pilot SIS Remote.

Autonomiczne maszyny rolnicze, które coraz częściej pojawiają się na polach, mogą być obsługiwane tylko pod ścisłym nadzorem i dużymi ograniczeniami - tak mówi prawo. Wymaga to złożonych systemów czujników, laserów, lidarów i kosztownych technologii.

Rozwiązaniem tego problemu zajęły się wspólnie firmy Reichhardt, HBC-radiomatic, Vogt GmbH i MDB, a opracowany przez nie system SIS Remote nagrodzony został srebrnym medalem targów Agritechnica w Hanowerze.

SIS Remote to zintegrowany system zdalnego sterowania autonomicznymi maszynami rolniczymi. Składa się z systemu sterowania radiowego połączonego z Isobus. Rozwiązanie to spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i zostało opracowane do produkcji seryjnej w gąsienicowym nośniku narzędzi do zarządzania krajobrazem.

Sterowanie odbywa się za pomocą terminala Smart Farming wykorzystującego system sterowania radiowego. Automatyczny system sterowania oparty jest na nawigacji GNSS z sygnałem korekcyjnym RTK oraz rozwiązaniach Isobus.

Zapewnia to bezpieczeństwo operatora oraz jego otoczenia, automatyzuje procesy pracy i czyni je bardziej precyzyjnymi. Niezwykle istotne w tym rozwiązaniu jest to, że system SIS Remote może monitorować i kontrolować wiele maszyn jednocześnie.