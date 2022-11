Oczy całego świata są zwrócone na Katar. Prawie każdy zastanawia się kto zdobędzie tytuł mistrza świata w piłce nożnej, a Polacy mają nadzieję, że Robert Lewandowski zdobędzie jakieś bramki, a Wojciech Szczęsny nie puści żadnej „szmaty”. Za to w Farmerze zastanawiamy się jak Katar wygląda od strony rolnictwa?

Wiemy, wiemy. Nie ma nad czym się zastanawiać, bo rolnictwo to zaledwie ułamek gospodarki tego kraju. Ale mimo niesprzyjających warunków klimatycznych jakieś rolnictwo istnieć w Katarze musi. Zatem poszukamy tamtejszych upraw i maszyn, którymi pracują katarscy farmerzy.

Piasek, daktyle i perły

Katar to kraj pustynny, więc nie znajdziemy tu wielkich upraw zbóż i mnóstwa wielkich gospodarstw. Ze względu na niskie poziomy opadów kraj ten nie ma stałego cieku wodnego i jest zaliczany do krajów świata najbardziej narażonych na niedobór wody. Mimo to dzięki inwestycjom, stosowaniu najnowszych technologii i chęci uniezależnienia się od innych Katarczycy nauczyli się gospodarować na tym terenie i uprawiać warzywa i owoce, są też hodowle bydła, czy drobiu.

Historycznie jedną z pierwszych upraw na półwyspie były palmy daktylowe, potem doszedł połów pereł. Do czasów odnalezienia złóż ropy naftowej (w 1939 r.) perły były głównym bogactwem tego terenu.

Katar to w dużej mierze pustynny kraj, fot. thiagosalgados / Pixabay

Dzięki dochodom z ropy naftowej znaczenie rolnictwa w katarskiej gospodarce zaczęło szybko maleć. Ale w latach 70., kiedy ceny żywności zaczęły rosnąć, Katar zdał sobie sprawę, jak ważne jest osiągnięcie samowystarczalności żywnościowej. We wrześniu 1974 r. powstała komisja do rozważenia sposobów pobudzenia rozwoju rolnictwa w kraju. Raport opublikowany w tym samym roku przez katarski rząd ujawnił, że rolnictwo stanowiło zaledwie 0,65% całego wkładu w PKB Kataru.

Problem jeszcze bardziej się pogłębił w ostatnich latach kiedy to na skutek konfliktu dyplomatycznego w krajach Zatoki Perskiej wszelki import z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich został zablokowany. Do 2015 r. Katar importował około 80 proc. swojej żywności. Wówczas ten mały kraj został zmuszony do wprowadzenia dużego planu rozwoju rolnictwa. W efekcie tych działań jest lepiej, ale nie idealnie. Tylko 2,5 proc. (28 000 ha) gruntów w Katarze nadaje się pod uprawę lub jako pastwiska. To znaczący wzrost w stosunku do ostatnich dekad XX w. - w 1996 r . gruntów ornych było 8312 ha, podczas gdy w 1980 r . tylko 2256 ha. Warto zaznaczyć, że obszary wiejskie w Katarze to zaledwie 9 proc. obszaru kraju, którego powierzchnie szacuje się na ok. 11 tys. km2 (dane ONZ).

Państwowy gigant mleczarki

Po konflikcie dyplomatycznym z Arabią Saudyjską powstała państwowa spółka mleczarska Baladna (po polsku „Nasz kraj”), która sprowadziła do kataru ok. 14 tys. krów. Farma mleczna znajduje się na pustyni ok. 50 km od Dohy. Dzięki tym działaniom wzrost produkcji mlecznej i mięsnej w Katarze wyniósł 400 proc. Ale takie decyzje mają też swoją cenę. Aby utrzymać bydło przy życiu, w upale, na suchych równinach północnego Kataru, gdzie latem temperatura przekracza 50°C, każde zwierzę potrzebuje 700 litrów wody dziennie, a paszę dla nich trzeba i tak importować.

- Woda jest tak cenna, że rolnictwo w takich warunkach wydaje mi się kompletnym szaleństwem. Popełnienie hydraulicznego samobójstwa z powodów politycznych, a nie z powodu przetrwania, jest trudne do zaakceptowania — zauważa na łamach portalu Orient XXI Alain Grachet, francuski geolog światowej sławy, specjalista w eksploatacji wód podziemnych.

Warzywa na wielką skalę

W ostatnich latach mocno wzrosło znacznie segmentu warzywnego. Pomidor, dynia, bakłażan, kapusta, ogórek, cebula i kalafior to najczęściej uprawiane warzywa na glebach Kataru. Według informacji rządowych Katar planuje w najbliższych latach osiągnąć samowystarczalność w produkcji warzyw. Krajowe warzywa pokrywają już około 70 proc. zapotrzebowania rynku (w niektórych porach roku).

Stoisko firmy Baladna podczas targów International Agricultural Exhibition AgriteQ, fot. AgriteQ

Ministerstwo Gmin i Środowiska (MME) wspiera lokalne gospodarstwa, pomagając im w zakładaniu szklarni, które będą chronić uprawy przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W rezultacie rynek szklarniowy w Katarze rośnie, osiągając w 2018 r. wartość 97,9 mln dolarów, a rządowi spece oczekują, że wartość rynkowa do 2024 r. osiągnie 216 mln dolarów. Produkcja roślin szklarniowych wykorzystuje zarówno uprawę glebową, jak i techniki hydroponiczne.

Uprawa hydroponiczna jest uważana za bardziej zrównoważoną niż rolnictwo tradycyjne, ponieważ maksymalizuje ogólną wydajność i minimalizuje wykorzystanie przestrzeni, gleby, wody i innych zasobów. Dokładniej mówiąc, uprawa hydroponiczna zmniejsza ilość zajmowanych gruntów rolnych, minimalizuje użycie chemikaliów potrzebnych jako nawóz, zużywa około 70 proc. mniej wody i daje większy plon owoców i warzyw, w krótszym czasie – zatem jest jakby stworzona pod potrzeby takich krajów jak Katar.

Jednak nie wszystko da się wyhodować w tak trudnym terenie. Katar nadal w dużej mierze zaspokaja krajowy popyt na zboża poprzez import. Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie i Australia to jedni z głównych eksporterów zbóż do Kataru.

Jakie maszyny pracują na polach?

Jeśli chodzi o maszyny to, jak łatwo się domyślić, w Katarze nie ma żadnych znaczących producentów. Większość urządzeń jest sprowadzana z zagranicy.

Firma Qatar Tractor & Equipment oferuje m. in. ładowarki Merlo i traktory Farmtrac. W ogłoszeniach ciągniki wyprodukowane w Mrągowie są reklamowane jako „made in Poland”, co zapewne ma być ich atutem. Nie wiemy czy kiedykolwiek pracowały na tamtejszym rynku Ursusy, ale nie możemy tego wykluczyć. Polskie traktory były wysyłane lub nawet montowane w Indiach, Iranie, Pakistanie i krajach bliskiego wschodu. Być może dlatego polska rekomendacja może mieć swoje uzasadnienie. Oczywiście to może działać w drugą stronę, czyli Farmtrac z Polski jest lepszy niż Farmtrac z Indii.

Dużym graczem na katarskim rynku nowych maszyn jest firma Nasser Bin Khaled Heavy Equipment, która z zakresu rolnictwa dostarcza sprzęt marek BCS, Soil Master i Case IH. Ta ostatnia dostarcza oczywiście przede wszystkim traktory i kombajny, zaś turecka marka Soil Master oferuje maszyny rolnicze, takie jak zbieracze kamieni, koparki, siewniki, brony i agregaty uprawowe. Specjalistyczne traktory włoskiej marki BCS sprawdzają się w trudnym terenie, do koszenia stromych skarp czy intensywnej uprawy.

Stoisko Nasser Bin Khaled Heavy Equipment podczas wystawy AgriteQ, fot. AgriteQ

Na rynku katarskim spotkamy także takie marki jak AECO (czyli pakistańskie Millaty bazujące na starszych modelach Massey Fergusona), Iran Tractor Manufacturing Company (ITMCO - także bazujące na starych MF), John Deere, hinduskie VST Tillers oraz Sonalika / Solis czy New Holland.

Najwięcej sprzedaje się ciągników o mocy od 40 do 100 KM. W całym kraju gospodarstwa są raczej małe, skupiające się nie niewielkim kwartale i według danych Banku światowego w Katarze na 100 km2 przypada prawie 63 ciągniki rolnicze (dane z 2005 r.). Dla porównania w Polsce suma ta wynosi ponad 1 307 ciągników (2009 r.).

W Katarze są montowane ciągniki elektryczne o nazwie APM 75T HE, ale są to pojazdy tylko i wyłącznie do transportu kontenerów w porcie Hamad. Wyglądają jak nieco zmienione ciężarówki. Pojazdy są montowane w Katarze na linii montażowej GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric).