Do warsztatu Mariusza Zdanowskiego przyjechał ekspert z firmy Metal-Plast, który za pomocą specjalnego skanera 3D dokładnie zmierzył ciągnik, uwzględniając wszystkie przeszkody i otwory montażowe. TUZ będzie dopasowany indywidualnie pod ten projekt.

W mijającym tygodniu odwiedziliśmy zakład Agro-Mechanika w m. Borki-Kosy, gdzie Mariusz Zdanowski buduje Zduntraca - Ursusa na miarę XXI wieku. Powodem naszej wizyty był przyjazd specjalisty z firmy Metal-Plast, który miał wziąć z ciągnika wymiary pod przedni TUZ.

Myśleliśmy, że fachowiec weźmie do ręki miarkę, nawet może laserową, ołówek, jakiś notatnik i będzie skrupulatnie zapisywał cyferki, rysował, zaznaczał, notował. Okazało się, że jesteśmy nie na czasie. Jakub Czarnecki z Metal-Plastu pojawił się w warsztacie z własnym stołem, laptopem i skanerem. Cały przód i podwozie ciągnika zostały w kilka godzin przeniesione do specjalnego programu w komputerze.

Najpierw markery, potem skan

Bez miarki i notatnika też trzeba się napracować, choć nieco mniej. Wszystko zaczyna się od naklejenia tzw. punktów referencyjnych, czyli odblaskowych markerów, dzięki którym skaner mógł się odnaleźć w przestrzeni 3D. Takich punkcików w tym wypadku było kilkaset, ale przedstawiciel Metal-Plastu powiedział, że bywają konstrukcje, w których takich naklejek trzeba zastosować parę tysięcy sztuk.

Aby skanowanie mogło się odbyć na pojeździe są naklejana specjalne punkty referencyjne, dzięki którym skaner orientuje się w rzeczywistości 3D, fot. K.Pawłowski

- Najpierw tworzy się tzw. chmura punktów, którą potem przekształcam w plik typu STL. W pliku STL mamy do czynienia z siatką trójkątów, na której pracujemy, możemy sobie odtworzyć pewne płaszczyzny, otwory i inne elementy - powiedział podczas skanowania Jakub Czarnecki z Metal-Plastu.

Następnie można było zacząć skanowanie. Najpierw z grubsza kilkudziesięcioma wiązkami lasera, potem dokładniej, głębiej pojedynczą wiązką lasera.

Podczas skanowania Mariusz Zdanowski nadzorował postępy uzgadniając szczegóły mocowań przyszłego TUZ-a. Wszystko po to by traktor był maksymalnie uproszczony w późniejszych kwestiach serwisowych - chodzi tu m. in. o dostępność do filtrów, elementów silnika itp. TUZ będzie długi, zaczepiony pod tylnym mostem i zwolnicami, po to by dodatkowo wzmocnić konstrukcję. W końcu ciągnik ma być w pełni użytkowy i musi wytrzymać wszelkie prace, które twórca będzie od niego wymagał.

TUZ dla każdego

Skanowanie maszyny jest o tyle ciekawe, że może dotyczyć każdej maszyny, nie tylko takich projektów jak Zduntrac. Firma Metal-Plast spod Brodnicy może wykonać przedni TUZ praktycznie do każdego ciągnika. Dzięki skanowaniu TUZ będzie idealnie dopasowany do potrzeb danego traktora i jego operatora.

Podczas skanowania możemy od razu zobaczyć postęp prac na komputerze, fot. K.Pawłowski

W po skanowaniu następuje projektowanie elementu, a potem produkcja. Zazwyczaj od momentu skanu do wykonania gotowego elementu mija ok. 2 - 3 miesiące. Firma Metal-Plast jest w stanie zwymiarować TUZ do każdej maszyny, nie ma znaczenia czy jest to konstrukcja starsza czy nowsza.

A jak to działa w szczegółach, co trzeba zrobić by skanowanie wykonać, co dalej się dzieje z rysunkiem 3D i ile to wszystko trwa zobaczycie na filmie. Zapraszamy do oglądania.