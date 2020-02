Skid-Steer, czyli ładowarka burtowa - zalety i wady

Ładowarki burtowe, zwane też skid-steerami, chociaż kojarzą się głównie z pracami budowlanymi, dość często są też wykorzystywane w gospodarstwach rolnych. Dlaczego? Jakie są ich wady i zalety i kiedy ładowarka burtowa sprawdzi się w gospodarstwie?

Wielu rolników podjęło decyzję o zakupie ładowarki burtowej, aby ułatwić sobie pracę w przestarzałych, ciasnych budynkach. Taką maszynę, gotową do pracy, można mieć już od ok. 20 tys. zł.

Sposób sterowania ładowarkami burtowymi poprzez różnice w prędkości kół prawych i lewych jest podobny jak w maszynach gąsienicowych. To sprawia, że są to pojazdy niezwykle zwrotne (zerowy promień skrętu). Ponadto ładowarka jest wąska i krótka i to właśnie te czynniki powodują, że wielu rolników zdecydowało się na zakup ładowarki burtowej kosztem chociażby ładowarki przegubowej.

WYSOKA PRECYZJA, MAŁY ZASIĘG

Ładowarka dobrze radzi sobie podczas pracy przy wywózce obornika z obór z korytarzami gnojowymi, jednak o ile transport z korytarza gnojowego na płytę dla skid-steera nie stanowi większego wyzwania, to problem pojawia się podczas zała dunku na rozrzutnik. Trzeba naprawdę wprawnej ręki, żeby nabrać odpowiednią ilość materiału i nie przeciążyć ładowarki, bo w takim przypadku po podniesieniu ramienia można łatwo "polecieć" do przodu (dotyczy to przede wszystkim małych i średnich maszyn tego typu), bo o ile wysokość podnoszenia jest dość znaczna (przykładowo dla średniej wielkości ładowarki Bobcat 753 o udźwigu operacyjnym 650 kg i z silnikiem o mocy 43 KM jest to 2,77 m), to problemem w przypadku załadunku na rozrzutnik okazuje się niewielki zasięg wysięgnika, który ogranicza możliwości precyzyjnego załadunku materiału. Wszystko dlatego, że ramię w miarę podnoszenia przesuwa się w kierunku maszyny. Trzeba więc też uważać, aby przy maksymalnym uniesieniu narzędzia materiał nie wysypał się na kabinę.

Usytuowanie ramienia blisko korpusu maszyny z jednej strony jest ograniczeniem, z drugiej zaś można to uznać za zaletę, gdyż pozytywnie wpływa na stabilność krótkiego przecież pojazdu, a ponadto powoduje, że operowanie dołączonymi narzędziami może być bardzo precyzyjne, dzięki czemu kopanie czy zamiatanie podwórka z odpowiednią przystawką to sama przyjemność.

MNÓSTWO MOŻLIWOŚCI

Kompaktowe wymiary oraz precyzja, z jaką można operować ładowarką burtową, powodują, że pojazdy tego typu znajdują wiele zastosowań, stąd też szeroki wybór dostępnego dla nich osprzętu, jak chociażby zamiatarki, równarki czy pługi odśnieżne. Co istotne, popularność tego typu maszyn spowodowała, że osprzęt do nich jest oferowany w gamie wyrobów jak do ładowarek czy ładowaczy czołowych, dzięki czemu łyżkę czy "krokodyla" do obornika można kupić za relatywnie niewielką kwotę.

KRÓTKI PORADNIK KUPUJĄCEGO

Ładowarka burtowa jest prosta w swojej konstrukcji, a nasza uwaga powinna skupić się przede wszystkim na układzie hy draulicznym i silniku. - Generalnie to maszyny bardzo proste. Z reguły wyposażane są w niewielkie silniki Yanmara czy Kuboty na pompie, a w nowszych możemy się spotkać z układem common rail. Ogólnie rzecz biorąc, są to silniki bardzo trwałe, trzeba naprawdę lać złej jakości paliwo i nie przestrzegać terminów wymiany oleju, żeby je unicestwić. Silnik pracuje tutaj w wymagających warunkach termicznych, więc nie należy lekceważyć jego rzetelnego sprawdzenia. Jeśli chodzi o układ hydrauliczny, to warto sprawdzić, czy działa poprawnie po rozgrzaniu, a także sprawdzić pompę i rozdzielacze, które z reguły znajdują się pod siedzeniem operatora - mówi Grzegorz Szularz, pracownik serwisu w Komatsu Polska.

Nieco gorzej jest z napędami (są to dwa hydromotory, napędzające koła przy pomocy przekładni łańcuchowych), bo te są obudowane i nie ma do nich dostępu. Jeżeli jednak po rozgrzaniu oleju maszyna ma siłę jechać tak jak na oleju zimnym, jest to dobry znak. - Jeżeli ładowarka ma opcję trybów jazdy "żółw/zając", można sprawdzić, czy jest w stanie skręcić w miejscu na luźnym gruncie w szybszym trybie. Z oporem, ale powinna dać sobie z tym radę. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy podpiąć mierniki i sprawdzić ciśnienia na zimnej i rozgrzanej maszynie i porównać z danymi fabrycznymi (tymi dysponują serwisy). Istnieje też prostszy sposób, mianowicie porównanie fabrycznego udźwigu z rzeczywistością - wyjaśnia specjalista.

Ważną kwestią jest również sprawdzenie stanu układu elektrycznego, szczególnie w nowszych maszynach, bo w starszych konstrukcjach (z hydraulicznymi dźwigniami) często ogranicza się ona do świateł. - W nowszych maszynach może to być kontroler pompy lub silnika. Te elementy albo działają, albo nie. Jeżeli po rozgrzaniu maszyny wyświetlają się kody błędów, to wiedzmy, że dzieje się coś złego - tłumaczy Szularz. Jeżeli maszyna ma dżojstiki z funkcjami elektrycznymi, trzeba sprawdzić, czy są wszystkie ruchy i czy nie przerywają. - Standardowo w maszynie mogą być elektrozawory i mogą pojawiać się problemy z zaciętą cewką sterującą, co spowoduje, że funkcja zatnie się w pewnej pozycji, co z kolei skutkuje tym, że będzie na stałe włączona lub wyłączona - mówi specjalista. Warto również sprawdzić stan filtrów i zapytać sprzedającego, gdzie znajduje się filtr oleju hydraulicznego oraz kiedy były wymieniane oleje.

PODSUMOWANIE

Ładowarki burtowe mogą być pomocne praktycznie w każdym gospodarstwie. Dobrze sprawdzą się w ciasnych oborach starego typu, gdzie np. mogą stworzyć zupełnie nową możliwość pozbycia się obornika lub załadunku paszy.

Możliwość zastosowania do nich szerokiej gamy osprzętu (koparki, koparki łańcuchowe, zamiatarki i wiele innych) sprawia, że pojazdy te są bardzo uniwersalne, a sztywna i mocna konstrukcja powoduje, że sprawdzą się doskonale w pracach ziemnych i budowlanych. Mają też swoje dość znaczne ograniczenia: mały zasięg wysięgnika, ograniczony udźwig operacyjny i niską prędkość maksymalną - to główne z nich. Powodują one, że niewielki skid-steer, a przecież takie są preferowane w gospodarstwach rolnych z przestarzałymi budynkami inwentarskimi, nie nada się np. do załadunku obornika na wysoki rozrzutnik czy wydajnego transportu balotów na polu; ta druga czynność zresztą mogłaby szybko skutkować kontuzją kręgosłupa (mały rozstaw kół i osi, sztywna konstrukcja i jedynie amortyzowany fotel). Niezastąpione jednak okażą się podczas wykonywania drobniejszych prac pomocniczych i będą w ten sposób stanowić doskonałe uzupełnienie ładowarki przegubowej czy teleskopowej lub ciągnika z ładowaczem czołowym.