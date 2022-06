W tym tygodniu odwiedziliśmy konferencję biznesową firmy Kramp, na której zaproszeni dealerzy, firmy współpracujące i franczyzobiorcy Grene dowiedzieli się o nowym koncepcie sklepów Powered by Kramp i zamknięciu sklepu internetowego Grene.

Nie bójcie się. Sklep internetowy z produktami dostępnymi w Grene będzie nadal działał, tylko na nieco innych zasadach. Szczególnie dla lokalnych dealerów i partnerów firmy Kramp, którzy od teraz nie będą omijani w transakcjach online. Dla klientów zmieni się tylko nazwa strony i wystawca faktury. Sklep Grene ma zostać zamknięty na koniec roku 2022.

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że sieć sklepów Powered by Kramp ma osiągnąć w ciągu najbliższych lat liczbę 300 placówek. Szyld Grene jednak nie znika – jeśli franczyzobiorca chce działać nadal pod dobrze znaną marką to ma taką możliwość. Jednak nowy projekt daje przedsiębiorcom dużo premierowych i ciekawych opcji, z których zapewne wiele podmiotów skorzysta i w efekcie z przyjemnością zmieni szyld.

Polska jest ważnym rynkiem

Na imprezie zorganizowanej w Hotelu Narvil w Serocku pojawił się dyrektor generalny Krampa, Eddie Perdock, który zwrócił uwagę, że Polska jest czwartym rynkiem w Europie pod względem sprzedaży, a holenderska firma traktuje tutejszych odbiorców bardzo poważnie.

Szef Krampa opowiedział o historii przedsiębiorstwa, pochwalił się liczbami i nakreślił filozofię marki. Firma Kramp to największy dostawca części zamiennych dla rolnictwa w całej Europie, posiadający 11 magazynów, ponad 3 tys. pracowników, z czego aż pół tysiąca pracuje w Polsce.

Eddie Perdock, dyrektor generalny Krampa, powiedział, że polski rynek jest jednym z ważniejszych w Europie, fot. K.Pawłowski

Nową strategią holendrów jest nie tylko wspieranie użytkowników końcowych, czyli klientów detalicznych, ale również dbanie o rozwój biznesu swoich dealerów. Od 2011 r. w Polsce funkcjonuje system franczyzowy Grene, w ramach którego obecnie działa 96 sklepów (w Polsce pod szkrzydłami Krampa działa w tej chwili 168 sklepów).

Powered by Kramp to nowy standard

Kramp zaoferował swoim klientom jeszcze bardziej nowoczesną formę współpracy, opartą przede wszystkim na partnerstwie i elastyczności działania. Sklep Powered by Kramp (PBK) to koncept sklepu, powstały w odpowiedzi na rosnące potrzeby i oczekiwania klientów, którzy chcą się rozwijać wraz z całą branżą, omijając znane nam formuły i zasady niektórych współczesnych systemów franczyzowych.

- Koncept Powered by Kramp wnosi dużą zmianę w podejściu biznesowym do dealerów. Do tej pory proponowaliśmy im rozwinięty system franczyzowy Grene z pełnym wsparciem marketingowym, know-how i szkoleniami, prowadzonymi przez ekspertów. Teraz nasi klienci mogą się wznieść na jeszcze wyższy poziom biznesu, otrzymując jednocześnie fachowe wsparcie Kramp i swobodę działania, na którą najczęściej i najchętniej stawiają -powiedział Jacek Gbur, Dyrektor Handlowy Kramp Polska

- Oferujemy im dwie formy współpracy w ramach Powered by Kramp: PBK Dealer, czyli tzw. „miękki” rodzaj partnerstwa oraz PBK Partner, czyli bardziej zaawansowaną formę funkcjonowania sklepu z elastycznymi formami finansowania i wdrożonym programem motywacyjnym. Program motywacyjny jest bardzo istotnym elementem PBK, ponieważ jego zadaniem jest premiowanie zaangażowania i wyników dealerów poprzez bonusy. A im większe zaangażowanie i wyniki klient osiągnie, tym bardziej atrakcyjne formy wsparcia i pomoc w ich wdrożeniu może pozyskać - dodał Gbur.

Centrum rolnicze by Kramp

Kramp Polska planuje wybudować pięć wzorcowych centrów rolniczych (na północy, południu, wschodzie, zachodzie i w centralnej Polsce), w których będzie można zobaczyć produkty Krampa i firm współpracujących. W tych miejscach będą także odbywać się szkolenia Kramp Academy oraz inne eventy. Pierwsze centrum rolnicze już powstaje i ma zostać oddane do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Sklepy Powered by Kramp funkcjonują już w niektórych krajach Europy, fot. mat. prasowe

Nowa sieć sklepów będzie wyglądała podobnie do punktów wzorcowych, ale partnerzy Krampa nie muszą, a nawet nie mogą, rezygnować z dobrze rozpoznawalnych marek lokalnych, które zostaną utrzymane.

Wsparcie dla sklepów rolniczych

W ramach PBK Partner firmy współpracujące z holenderskim koncernem zyskają od Kramp pełną analitykę (analizę potencjału klientów i model finansowy), a także przygotowanie sklepu do otwarcia wraz z projektem, szkoleniami i kampanią otwarciową.

Po otwarciu sklepu partner otrzyma zagwarantowany plan rozwoju placówki, nad którym czuwają pracownicy Kramp, doświadczeni w obsłudze przedsprzedażowej (sell in) oraz posprzedażowej (sell out), sprawujący opiekę nad zakupami klienta od Kramp, a także nad wolumenem sprzedaży od właściciela sklepu do klienta końcowego. Warto w tym wypadku dodać, że Kramp Polska w tym celu zatrudnia ponad sto osób. Wszyscy będą pomagać partnerom i dealerom w osiągnieciu celów.

Wartością dodaną dla PBK Partner są również preferencyjne warunki logistyczne, duża elastyczność zakupowa i dogodne terminy płatności.

Kramp wybuduje pięć wzorcowych, regionalnych sklepów rolniczych, fot. K.Pawłowski

Pomóc w realizacji powyższych pomysłów ma system Omnichannel, który burzy dotychczasową strukturę sprzedaży. Od teraz sprzedaż internetowa i stacjonarna mają ze sobą współpracować i uzupełniać się, a całość będą wspierać specjaliści w call center.

Pomysł nie pochodzi bezpośrednio z firmy Kramp. Wiele międzynarodowych przedsiębiorstw zauważyło, że mimo wzrostu sprzedaży poprzez e-commerce trudno rozwijać biznes bez sieci sklepów stacjonarnych. Należy zatem inwestować i wspierać obie formy sprzedaży, które od teraz będą bardziej ze sobą współpracować.

Jak PbK wpłynie na franczyzobiorców Grene?

Dotychczasowi franczyzobiorcy Grene mogą nadal prowadzić sklepy pod dotychczasowym szyldem, ale mają również możliwość transformacji sklepu na Powered by Kramp, opartego o 3-letnią umowę partnerską.

Gościem specjalnym i mówcą motywacyjnym spotkania był alpinista i himalaista Adam Bielecki, fot. K.Pawlowski

Zmiany wprowadzane przez Kramp mają doprowadzić do dynamicznego rozwoju sieci pod szyldem Kramp i stworzenia silnej struktury sklepów detalicznych, zorientowanych w pełni na potrzeby klientów.