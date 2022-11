Paryskie targi SIMA zorganizowano po raz pierwszy od 2019 r., dokładnie 100 lat po pierwszej edycji, która odbyła się w 1922 r. w Grand Palais, w samym sercu Paryża. Miało być wielkie odnowienie i święto - a jak było naprawdę?

W Parc des Expositions w Paris Nord Villepinte między 6, a 10 listopada 2022 r. pojawiło się ponad tysiąc wystawców (z czego 290 było obecnych po raz pierwszy) z 37 krajów z całego świata. Brzmi to nieźle, ale warto zaznaczyć, że paryskie targi były w tym roku zdecydowanie skromniejsze niż w poprzednich edycjach. W Paryżu, jak na każdej innej imprezie tego typu na świecie, widać było nacisk kładziony na nowoczesne technologie, rolnictwo precyzyjne, ochronę środowiska i pojazdy autonomiczne.

O nastawianiu w kierunku nowoczesnych technologii świadczą m. in. większe niż kiedyś przestrzenie tematyczne, takie jak „Sima Tech”, gdzie start upy i inne przedsięwzięcia prezentują roboty oraz inne rozwiązania godne wyzwań XXI wieku. W tej kwestii warto wyróżnić także wystawę Tech&Bio eksponującą zagadnienia związane z produkcją ekologiczną.

Farm Machine 2023

Podczas odbywających się niemal równocześnie targów EIMA w Bolonii nagrodzono maszyny w konkursie Tractor of the Year, zaś w Paryżu najważniejszą imprezą towarzyszącą z nagrodami w tle był konkurs Farm Machine 2023.

Maszyną roku uznano Valtrę serii Q, wśród kombajnów najlepszy okazał się Claas Lexion z systemem Cemos Dialog, nagrodę dla maszyn zielonkowych otrzymała zgrabiarka taśmowa Pöttinger Mergento, najlepszym traktorem XL (ponad 280 KM) został uznany Case IH Quadtrac AFS Connect, L (180-280 KM) Fendt 700 Vario Gen 7, S (poniżej 120 KM) Massey Ferguson MF 5S, za najlepszy ciągnik specjalistyczny uznano New Hollanda T4F, zaś publiczność wybrała bronę wirnikową Maschio Gaspardo Toro IsoTronic. Nagród i kategorii było znacznie więcej i opiszemy je w osobnych artykułach.

Przedstawiciele marki Fendt odebrali nagrodę dla ciągnika 700 Vario Gen7 w kategorii traktorów w rozmiarze L, fot. mat. prasowe

Paryskie nowości

O kilku nowościach z targów SIMA już pisaliśmy, o innych jeszcze napiszemy. Warto przypomnieć o premierze firmy John Deere, która w Paryżu zaprezentowała opryskiwacz See & Spray, wyposażony w kamery do wykrywania chwastów. Maszyna będzie dostępna we Francji wiosną 2024 r. Nowy sprzęt oparty jest na technologii See & Spray Select, sprzedawanej już w Stanach Zjednoczonych. Wszystko polega na wykrywaniu różnic kolorystycznych w terenie za pomocą kamer zainstalowanych w maszynie. Co ważne całość działa nawet z prędkością jazdy wynoszącą ponad 15 km/h.

Massey Ferguson zaprezentował koncepcję maski MF 8S wykonanej z lnu. Produkt ma się wpisać w trend ekologii i zrównoważonego rozwoju. Naturalna żywica i łatwy do recyklingu proces produkcji powodują 82 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla. Poza tym len zużyty do produkcji tej maski jest uprawiany w promieniu 150 km od fabryki Beauvais we Francji, co zmniejsza także emisję spalin potrzebną do transportu oraz stwarza nowe możliwości uprawowe dla rolników z okolicy.

Maska ciągnika MF 8S wykonana z lnu, fot. mat. prasowe Massey Ferguson

Inną ciekawą informacją z paryskiej imprezy jest przejęcie przez Pöttingera firmy MaterMacc. Zakup ten ma swoje uzasadnienie, bowiem siewnik punktowy był brakującym ogniwem w katalogu austriackiej firmy. Teraz ta technologia będzie dostępna także dla maszyn z Austrii. Na początku Pöttinger będzie kontynuował produkcję siewników w barwach włoskiej marki. Co będzie później? Na razie nie wiadomo.

Bardzo interesującą propozycję pokazała marka Case IH, która idzie za ciosem i po autonomicznym opryskiwaczu na targach w USA, we Francji zaprezentowała ciągnik Magnum wyposażony w autonomiczną technologię firmy Raven. Innowacja pozwala m. in. na sterowanie i pilotowanie ciągnika z poziomu tabletu w kabinie kombajnu.

Grupa Exel, do której należą takie marki jak Agrifac, Berthoud i Technoma po raz pierwszy pokazała opryskiwacze samojezdne nowej marki Spectre, które charakteryzują się hydraulicznie podnoszoną kabiną (zresztą pochodzącą z zasobów firmy Claas), hydrauliczną regulacją rozstawu kół oraz obsługą za pomocą tabletu.

Z innych nowości należy zanotować to samo co na targach EIMA, czyli nowego New Hollanda T7 z dużym rozstawem osi oraz premierowe gąsienice gumowe firmy BKT, które mają mieć większą odporność na zużycie i powodować większy komfort odczuwalny na pokładzie ciągnika. Oprócz tego gąsienice hinduskiego producenta mają być bardziej stabilne nawet przy dużych prędkościach.

Oczywiście nie obyło się bez spektakularnych prototypów, które pokazują jaką drogą pójdzie świat mechanizacji już w najbliższych miesiącach. Jednym z takich urządzeń była autonomiczna ładowarka teleskopowa opracowana przez start-up Manurob. Maszyna nazwana Loadix może karmić bydło albo napełniać biogazownię. Działa w pełni elektrycznie i nawiguje za pomocą różnych technologii.

Zmodernizowany Claas Lexion z systemem Cemos Digital otrzymał nagrodę Farm Machine 2023, fot. mat. prasowe Claas

Innym pojazdem koncepcyjnym były ciągniki holenderskiej firmy AgXeed, które stały zarówno na stoiskach Claas, jak i Amazone. Obie niemieckie firmy mają udziały w firmie prezentującej w Paryżu autonomiczny ciągnik czterokołowy.

Lemken pokazał prototyp brony zębowej, wyposażonej w siłowniki hydrauliczne do utrzymywania stałego nacisku na zęby. Każdy z nich jest połączony cienkim prętem z małym cylindrem w środkowej belce z przodu. Konstrukcja zapewnia stały nacisk na zęby, niezależnie od kąta ich ustawienia.

Spośród wielu wystawców należy wspomnieć także o polskich firmach, których na Simie odnotowano aż 16, a wśród nich m. in. Horpol, SaMasz, Agram, Metal-Fach, Agrimet, Alistan Agro, Krukowiak, Mzuri, Namyslo i Wesem.

Pytania o przyszłość targów SIMA

Niestety organizatory muszą sobie przemyśleć parę spraw i odpowiedzieć na trudne pytania stawiane przez wystawców, zwiedzających i obserwatorów, którzy przyzwyczaili się do dwukrotnie większej imprezy w latach ubiegłych.

Największym problemem był termin, który kolidował z włoskimi targami EIMA. O ile organizatorzy bolońskiej imprezy zdawali się tym nie przejmować i osiągnęli rekordową frekwencję, to w Paryżu było wręcz odwrotnie. Organizatorzy uzasadnili nowy termin Simy chęcią spełnienia oczekiwań zwiedzających i wpisaniem się w biznesowy cykl decyzyjny, co jest o tyle kontrowersyjne, że wielu francuskich rolników na początku listopada nie skończyło jeszcze zasiewów i po prostu nie mogli sobie pozwolić na wizytę w Paryżu.

Plan nakreślony przez organizatorów Simy po prostu się nie udał. W efekcie kontrowersyjnego terminu wielu producentów znacznie ograniczyło swoją powierzchnię wystawienniczą oraz liczbę prezentowanych maszyn, a niektórzy (np. JCB, Argo Tractors, BCS, Antonio Carraro, Manitou czy SDF) w ogóle w Paryżu się nie pojawili. Widać to było na wystawie – w tegorocznej imprezie zapełniono zaledwie 4 sale, zaś w edycji z 2019 r. SIMA wypełniła aż 8 hal. Nie mówiąc już o tym, że wiele ścieżek i miejsc było zapełnionych restauracjami, a maszyny były ustawiane dość luźno.

Oczywiście nie wszyscy producenci podeszli w ten sposób do wystawy. Na stoisku Case IH słychać było, że SIMA to dla marki najważniejszy event targowy w 2022 r. w Europie. Podobnie myśli o imprezie marka Massey Ferguson, która tym razem świętowała 175-lecie, a na zewnątrz po raz pierwszy na imprezie targowej zaprezentowano pełen program MF eXperience Tour. Bardzo poważnie targi potraktowały także takie firmy jak Kubota, Valtra, John Deere, Fendt, Claas i New Holland.

Przy nieobecności wielu wystawców targi odwiedziło prawie 153 tys. gości (z czego 18 proc. stanowiły osoby spoza Francji), co jest liczbą na pewno poniżej oczekiwań (przed imprezą organizatorzy w komunikatach prasowych szacowali, że targi odwiedzi ok. 200 tys. osób). Co zrobią z tym kłopotem organizatorzy? Zobaczymy. Następna SIMA odbędzie się w dniach od 24 do 28 listopada 2024 r.