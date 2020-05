Skuteczność gorącej wody w walce z drobnoustrojami! Promocja wiosenna Kärcher

Globalny lider technologii czyszczenia – Kärcher tej wiosny oferuje specjalistom coś wyjątkowego. W swojej ofercie „Professional na wiosnę w kolorze” przedstawia całą gamę urządzeń, które nie tylko pozwolą łatwo utrzymać czystość, lecz także ich eksploatacja przeniesie się na wymierne korzyści finansowe. W ramach tej promocji można nabyć solidne i niezawodne urządzenia w bardzo atrakcyjnych cenach.

Warto zapoznać się z ofertą i wybrać technologię, która będzie najlepszą odpowiedzą na indywidualne potrzeby każdego właściciela. Dodatkowo do wybranych urządzeń promocyjnych dołączone są vouchery na zakup profesjonalnych środków czyszczących i akcesoriów Kärcher o wartości od 100 do 2000 zł netto.

Utrzymanie higieny pracy zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej ma znaczenie nie tylko estetyczne. Wykonywanie poszczególnych działań zgodnie z regulaminem BHP znacznie zwiększa bezpieczeństwo i pozytywnie wpływa na wzrost efektywności.

Skuteczność gorącej wody w walce z drobnoustrojami

O ile urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody uzyskują bardzo dobre efekty czyszczenia m.in. dzięki stosowaniu środków czyszczących, o tyle urządzenia z podgrzewaniem wody mogą osiągnąć podobne rezultaty przy pomocy gorącej wody i mniejszej ilości chemii. W wielu przypadkach można zrezygnować z korzystania ze środka czyszczącego. Zyskuje na tym nie tylko środowisko, ale również portfel przedsiębiorcy.

Urządzenia wysokociśnieniowe są szczególnie popularne w branżach, w których wymagane jest utrzymanie wysokich standardów higieny i potrzeba rozwiązania skutecznie niszczącego bakterie i inne chorobotwórcze drobnoustroje. Naukowe badania wykazują, że urządzenia z podgrzewaniem wody pracują efektywniej niż urządzenia na wodę zimną powodując, że 70-80% wszystkich drobnoustrojów i patogenów można skutecznie usunąć. Przeprowadzona zaraz po myciu dezynfekcja (idealna temperatura 40°C) daje wspaniałe wyniki i gwarantuje bezpieczeństwo np. w produkcji rolnej czy w hodowli zwierząt np. dojarni. Innym powodem, dla którego rolnicy używają urządzeń z podgrzewaniem wody, jest utrzymanie dzięki ich zastosowaniu temperatury pokojowej, istotnej dla trzymanych zwierząt np. młodego bydła czy piskląt, które są szczególnie wrażliwe na działanie niskich temperatur.

Zalety czyszczenia gorącą wodą

Wysoka temperatura wody odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu procesu czyszczenia i poprawia jego skuteczność. Poza działaniem mechanicznym (strumień wody pod wysokim ciśnieniem: punktowy, płaski, obrotowy), działaniem chemicznym i czasem, temperatura jest jednym z czterech współzależnych parametrów, które składają się na sukces procesu czyszczenia zgodnie z cyklem Sinnera (model wymyślony przez dr Sinnera do opisania procesów czyszczenia). Każdy wie z doświadczenia, że ​​ciepło lub ciepła woda jest ważne, na przykład, gdy próbuje się zmyć olej z naszych rąk. Mycie je zimną wodą - nawet jeśli używa się mydła - jest mało skuteczne. Pełnego efektu nie ma dopóty, dopóki nie wprowadzi się ciepłej wody.

Efekt ten odnosi się również do profesjonalnych prac czyszczących. Mycie wysokociśnieniowe przy użyciu ciepłej wody sprawia, że ​​brud i smary (oleje, tłuszcze) szybciej odspajane są od powierzchni i usuwane. Każdy wzrost temperatury o 10°C przyspiesza procesy chemiczne oraz zmniejsza o połowę czas reakcji. Praktyczne przykłady zastosowania począwszy od garażu lub warsztatu samochodowego po duże zakłady przemysłowe, pokazują, że używanie ciepłej wody może zmniejszyć całkowity czas czyszczenia nawet o 40%. Prowadzi to do obniżenia kosztów pracy. Innym kluczowym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem urządzeń z podgrzewaniem wody jest skrócony czas suszenia. Powierzchnie, które są czyszczone ciepłą wodą pozostają w stanie lekkiego podgrzania i dlatego wysychają szybciej.

Sprzęt w gospodarstwie

Urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie rolnym najlepiej przechowywać na utwardzonym podłożu pod zadaszeniem, np. pod wiatą. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy, lecz także chroni sprzęt przed zabrudzeniem i powstawaniem korozji, która może go trwale uszkodzić. Maszyny rolnicze powinny być również regularnie czyszczone, np. przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, najlepiej tych z możliwością podgrzewania wody. W małym obejściu wystarczy wygodny, wysoce mobilny model, taki jak Kärcher HDS 5/15 U. Ze względu na niewielki rozmiar oraz wagę takiego urządzenia można go używać do czyszczenia różnych trudnodostępnych miejsc. Dzięki solidnie wykonanym kołom urządzenie można bez większego trudu transportować wraz z wyposażeniem. Dzięki technologii EASY!Force do zera zmniejszona została siła potrzebna do utrzymania spustu pistoletu wysokociśnieniowego. Nowoczesny system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwala z kolei na pięć razy szybszą zmianę wyposażenia niż tradycyjny system gwintów. Model ten podgrzewa wodę do temperatury 80°C oraz generuje ciśnienie robocze do 150 barów. Firma Kärcher w promocji oferuje dla tego modelu voucher na zakup profesjonalnych środków czyszczących i akcesoriów o wartości 1000 zł.

Środki czyszczące i akcesoria

Szeroka gama wydajnych i przyjaznych środowisku środków czyszczących dedykowanych do pracy z urządzeniami wysokociśnieniowymi jak i akcesoriów zwiększających ich zastosowanie, idealnie dopełnią funkcjonalność naszych urządzeń i zagwarantują czystość na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na karcher.pl