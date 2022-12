Jako że kuna domowa jest pod ochroną gatunkową, to w grę wchodzą jedynie humanitarne metody jej odstraszania. Tak się jednak składa, że jest ich całe mnóstwo. Jedna z nich jest szczególnie skuteczna, tania i znajdziemy ją w każdym domu. O czym mowa?

Można śmiało powiedzieć, że choć kuna to bardzo urocze zwierzę, jednak ma ono też swoją mroczną stronę, która często doprowadza do szewskiej pasji sporą część społeczeństwa. Potrafi wyrządzić szkody zarówno pod maską samochodu, ciągnika ale i na poddaszu. Jak skutecznie pozbyć się kuny?

Dlaczego kuny nam dokuczają?

Niszczenie wyciszenia komory silnika, przegryzanie przewodów, tępienie mniejszych zwierząt hodowlanych, czy wyrządzenie szkód w warstwach izolujących, ocieplających w domach. Lista grzechów kuny jest naprawdę długa. Można by zatem zapytać, dlaczego te drapieżniki posuwają się do takich zachowań.

Dlaczego kuny (faktycznie głównie domowe) niszczą kable samochodowe, wyciszenia, warstwy izolujące, ocieplające itp.

Zniszczone przez kunę wyciszenie komory silnika fot. Tomasz Kuchta

- W samochodach zazwyczaj uszkodzenia lokalizowane są w komorze silnika co najprawdopodobniej wynika z ciepłoty silnika, ale też i z faktu, że jest to przestrzeń niezabudowana do której kuna może łatwo się dostać. W trakcie tych wizyt uszkadzają warstwy wyciszające - po prostu z tej warstwy chcą przygotować sobie legowisko (wymościć je) – wyjaśnia dr hab. inż. Marek Wajdzik, z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Jak się okazuje, nie do końca wiemy, jakie są powody niszczenia przewodów.

- Przyczyny przegryzania przewodów do tej pory nie zostały w stu procentach zdiagnozowane. Część osób twierdzi, że płyn hamulcowy je wabi dlatego uszkadzają przewody hamulcowe. W przypadku przewodów wysokiego napięcia - może pole magnetyczne w jakiś sposób je "irytuje", a może po prostu robią to z nudów, zabawy itp. – dodaje Wajdzik.

Kuna vs zwierzęta gospodarskie

Oprócz wspomnianych wyżej szkód wyrządzanych w mieniu, drapieżnik ten może okazać się niebezpieczny dla niektórych zwierząt.

- Oczywiście kuna może być niebezpieczna dla zwierząt mniejszych - skutecznie poluje na gołębie i drób, króliki czy też mniejsze ssaki (np. chomiki, myszy laboratoryjne, szczury itp.) Pamiętajmy, kuna jest drapieżnikiem, przedstawicielem łasicowatych, która doskonale poluje (skutecznie) na ziemi ale i też w koronach drzew (na wiewiórki, ptaki, niszczyć lęgi). W starciu z psem lub kotem (absolutnie kuny unikają tych domowych drapieżników) kuna nie wyrządzi im dotkliwych szkód lecz może je boleśnie pogryźć – zaznacza dr hab. inż. Marek Wajdzik, z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Jak dodaje nasz ekspert, zagrożenia bezpośrednie to nie wszystko, bowiem kuna jest też nosicielem wścieklizny, boreliozy, czy bąblowca (tasiemca wielojamowego).

Czy to aby na pewno kuna?

Zasadnym wydaje się być także pytanie, po czym właściwie poznać, iż mamy do czynienia akurat z kuną? Okazuje się, iż nie jest to wcale takie trudne.

Kunę łatwo jest poznać po pozostawionych tropach, które układają się parami fot. Tomasz Kuchta

- Oznakami bytowania kun są pozostawione tropy (odciski stóp), które układają się parami - tzw. układ dwójkowy lub w układzie dwa tropy obok siebie i poniżej jeden pod drugim. Oprócz tropów pozostawiają odchody o zapachu piżma, które są spiralnie skręcone, wydłużone i zwykle zaostrzone z jednej strony. Mają średnice około 0,7 - 1 cm i długość 5 -10 cm. Bardzo często odchody składowane są w jednym miejscu (niedaleko miejsc ukryć) w tzw. latrynie – wyjaśnia Wajdzik.

Jak skutecznie pozbyć się kuny?

Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym z ogrodem, wówczas w obrębie posesji dobrym rozwiązaniem jest posiadanie psa, który skutecznie odstrasza kuny.

W przypadku osiedlenia się kuny w domu (na strychu, w ociepleniu budynku itp.) - należy ją z tego miejsca przepłoszyć lub odłowić (przy pomocy pułapki żywołownej), a następnie tak uszczelnić dach aby nie dostała się raz jeszcze. Nawet małe otwory muszą być trwale zabezpieczone – zaznacza ekspert.

Takie żywołapki bez problemu znajdziemy w Internecie i zakupimy je w kwocie już od niespełna stu złotych.

Jeśli zaś chodzi o odstraszenie kuny od naszego samochodu, czy też ciągnika, to tutaj spektrum dostępnych rozwiązań jest naprawdę spore. Najłatwiej dostępne będą repelenty w formie zapachu odstraszającego. Są one na ogół oferowane w marketach budowlanych, a ich cena oscyluje w okolicach 20 zł za buteleczkę o pojemności 100 ml.

Zniszczone przez kunę wyciszenie komory silnika fot. Tomasz Kuchta

- Niektórzy ze skutecznością stosują sierść z psów, (repelent zapachowy naturalny), ja osobiście stosuje kostki (cukrowe) do ubikacji, które na zawieszce umieszczam w komorze silnika. Dobrym rozwiązaniem jest zabudowanie przestrzeni pod silnikiem aby kuna się nie dostała do komory silnika – podpowiada dr hab. inż. Marek Wajdzik, z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Jak udało nam się ustalić, użytkownicy z największym skutkiem stosują kostki toaletowe o zapachu cytrynowym. Należy jednak pamiętać, aby taką kostkę zmienić co jakiś czas, bowiem stopniowo jej zapach traci na intensywności.

W sprzedaży znajdują się również wypłaszacze elektroniczne - mam negatywne zdanie na ich temat. Przed laty zakupiłem taki i mimo uruchomienia przewody wysokiego napięcia zostały przez kunę uszkodzone. Być może teraz są one już bardziej skuteczne – dodaje Wajdzik.

Z podpowiedzi naszego eksperta wynika, że niektórzy pod zapakowanym samochodem umieszczają zwykłą, nierówną blachę, gdzie kuna, stając na niej, wywołuje efekty dźwiękowe, które mogą ją skutecznie odstraszyć. W tym samym celu niektórzy stosują także pofalowaną siatkę o małych oczkach.