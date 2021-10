SKY Agriculture - wielozadaniowy, zawieszany nowy siewnik serii M

Z końcem roku 2021 SKY Agriculture przedstawi nowy model siewnika zawieszanego M320 przeznaczonego na rynek niemiecki i polski.

Innowacyjny projekt polega na zintegrowaniu trzech niezależnych zbiorników sterowanych z jednego interfejsu umiejscowionego w tylnym siewniku. M320 został stworzony, aby sprostać nowym wyzwaniom zgodnie z ewolucją zastosowań rolniczych (siewy towarzyszące, miejscowe stosowanie nawozu podczas siewu, międzyplon wielogatunkowy, mieszanki odmian zbóż itp.), a także w celu zmniejszenia zużycia chemii przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności.

Największym wyzwaniem dla producenta było zintegrowanie trzech zbiorników bez utraty łatwości obsługi .Jak jednak zapewnia producent, nowa ergonomia ułatwia kalibrację trzech niezależnych podajników. Aby próba kręcona została przeprowadzona bezbłędnie i szybko, Sky opracował nowy interfejs, który można obsługiwać z konsoli ISOBUS w zależności od modelu ciągnika.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników poprzez chowany trap wejściowy ułatwiono dostęp do trzech zbiorników i dozowników. Dodatkowo zastosowano zbiornik na wodę dla higieny rąk i ochrony przed zanieczyszczeniem środkami chemicznymi.

Nad jakością siewu czuwają dodatkowo czujniki zapchania oraz alarm. W razie jakiegokolwiek defektu w siewie, kierowca szybko zostanie o tym poinformowany.

Siewnik M320 jest wyposażony w wszechstronną linię siewną Cultidisc o nacisku do 120 kg na jednostkę. Zamontowana na równoległoboku ze zintegrowanym kołem dogniatającym gwarantuje bardzo wysoką kontrolę głębokości siewu, a także energiczny kontakt gleby z nasionami, co zapewnia idealnie jednorodne wschody. Z myślą o większej produktywności i komforcie nowa linia siewna jest wyposażona w piasty niewymagające obsługi (smarowania).

W nowym siewniku SKY Agriculture M320 uruchamianie/zatrzymywanie jednostek dozujących może odbywać się automatycznie z pomocą sygnału GPS na końcu pola, a nawet automatycznymi planami pola z modulacją. Możliwe jest nawet zarządzanie niezależnymi mapami dla każdego produktu w zbiornikach.

Podobnie jak w przypadku innych siewników Sky Agriculture, głowica rozdzielająca jest elastyczna i łatwa w użyciu. Dzięki nowemu napędowi E-Drive można łatwo dostosować linię siewnika do dowolnej szerokości lub ścieżek technologicznych. To rozwiązanie pozwala aby co drugi, a nawet trzeci rząd był sterowany z kabiny i zapewnia największą elastyczność podczas pielenia ograniczając konieczność dodatkowych prac.

Jak przekonuje producent, prezentując nowy siewnik M320, firma SKY potwierdza swoje zaangażowanie w nowe techniki agroekologiczne. Sky oddaje do użytku technologię wielozbiornikową (dotychczas dostępną tylko w siewnikach przyczepianych) i udostępnia ją teraz większej liczbie rolników. Gama nowych maszyn zawiera siewniki o szerokości 3 i 4 m.