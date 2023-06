Na niedawno zakończonych targach Opolagra 2023 mieliśmy okazję porozmawiać z wieloma producentami maszyn rolniczych. Jak się okazuje, nastroje panujące w branży zdecydowanie nie napawają optymizmem.

Targi, sporo zwiedzających, mnóstwo interesującego sprzętu rolniczego, a mimo to można wyczuć, iż atmosfera w branży maszyn rolniczej jest kiepska, żeby nie powiedzieć słaba. Czy jest szansa, aby w najbliższej przyszłości się to zmieniło?

Opłacalność produkcji rolniczej dołuje

Choć według danych organizatora, wystawę Opolagra 2023 odwiedziło 38 tys. zwiedzających, to wystawcy często narzekali iż nie przekładało się to na realne zainteresowanie zakupem maszyn.

Sam jako rolnik zupełnie się temu nie dziwię, bowiem z jednej strony gospodarstwa balansują obecnie na granicy opłacalności, a dodatkowo mają za sobą sezon z rekordowo wysokimi kosztami produkcji, a perspektywa cen na płody rolne po żniwach może być gwoździem do trumny.

Producenci maszyn odnotowują aktualnie spadki zamówień, póki co szans na poprawę tej sytuacji raczej nie widać fot. Tomasz Kuchta

Jeśli do tego dołożymy fakt, iż ceny maszyn są bardzo wysokie, bo jak inaczej określić np. promocyjną cenę na 230-konny, dobrze wyposażony ciągnik wynoszącą 750 tys. zł netto, prawie 300 tys. zł netto za krajowy opryskiwacz ze zbiornikiem o pojemności 4 tys. l z aluminiową belką oraz kilkoma innymi bajerami, czy grubo ponad 100 tys. zł netto za 4-rzędowy siewnik do kukurydzy sygnowany logo renomowanego producenta.

Nałożenie się na siebie tych dwóch czynników powoduje, iż rolników po prostu nie stać na inwestycje w obecnym czasie i o ile to możliwe będą je odkładać na przyszłość.

Niepewność na rynku

Najczęściej jednak producenci zaznaczali, iż głównym utrapieniem branży jest ogromna niepewność rynku i to, co może się wydarzyć dosłownie za chwilę.

Bieżący sezon był pod tym względem na wskroś rekordowy, bo jak inaczej możemy nazwać spadki cen rzepaku z pułapu ponad 3 tys. zł, do nawet 1,5 tys. zł, pszenicy z 1,3 tys. zł do nawet 600-700 zł za tonę. Równocześnie przecież mierzyliśmy się z cenami mocznika sięgającymi 5 tys. zł, czy nawozów NPK grubo przekraczających pułap 4 tys. zł/t.

Zdaniem producentów maszyn, duża liczba zwiedzających targi Opolagra 2023 nie przełożyła się na realne zapytania o zakup sprzętu fot. Tomasz Kuchta

To właśnie wspomniana niepewność powoduje, iż rolnicy odwlekają większe inwestycje. Nie wyobrażam sobie bowiem zakredytowania się po uszy, zaciągnięcia wieloletnich zobowiązań i płacenia co miesiąc bardzo wysokich rat, gdy na dobrą sprawę w ciągu zaledwie jednego dnia rzeczywistość rynkowa może zmienić się diametralnie.

Spadki zamówień już widoczne

Wszystkie wspomniane powyżej czynniki układają się w logiczną całość i skutkują tym, że producenci maszyn rolniczych mierzą się ze spadkami zamówień. Jeden z krajowych producentów maszyn powiedział wprost, iż nowe zamówienia „kapią” zamiast lecieć pełnym strumieniem, jak to miało miejsce w przeszłości.

Rynek w dużym stopniu toczy się jeszcze siłą rozpędu, ale przedstawiciele branży z obawą patrzą w przyszłość i są zaniepokojeni tym, co może się wydarzyć za chwilę.

Naturalną koleją rzeczy w takiej sytuacji powinny być spadki cen maszyn, bowiem za chwilę to podaż maszyn będzie przewyższała popyt, jednak producenci mówią jasno, że na obniżki cen nie ma co liczyć. Firmy borykają się bowiem z dużymi wzrostami kosztów produkcji, a na horyzoncie nie widać, by miało być taniej, no chyba, że producenci zdecydowaliby się na obniżkę swoich marż, czego jednak również bym się nie spodziewał.