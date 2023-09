Zobacz galerię

Pośród szerokiego grona producentów ładowarek dostępnych na naszym rynku pojawił się nowy gracz. Mowa o słowackiej marce Locust, której dystrybutorem jest firma Autobagi Polska z miejscowości Góra Libertowska niedaleko Krakowa.

W tym roku na wystawie Agro Show w Bednarach wspomniana firma Autobagi Polska pokazała ładowarkę burtową Locust 904 Speed+.

Słowacka ładowarka burtowa Locust 904 Speed+ to środkowy model w ofercie

– Słowacka marka Locust istnieje od ponad 20 lat. Wcześniej ładowarki te były znane pod nazwą UNC i są one używane do dziś. My jako Autobagi Polska jesteśmy nowym dystrybutorem tych ładowarek, mamy je w ofercie od tego roku i właśnie budujemy sieć dilerską w Polsce. Mamy 5 modeli jeśli chodzi ładowarki, ten ta wystawowa, czyli 904 to taki średni model o ładowności nominalnej 900 kg, natomiast jej ładowność wywrotowa to ponad 1800 kg, czyli spokojnie półtorej tony nią można dźwignąć. Ładowarka burtowa z napędem na cztery koła, sterowanie lewo-prawo dżojstikami, z czterocylindrowym silnikiem Perkins o mocy 61 KM – tłumaczy Wojciech Traczuk, dyrektor ds. rozwoju Autobagi Polska.

Dopiszmy, że ładowarka Locust 904 Speed+ podnosi ładunek na trochę ponad 3 metry, wydajność jej pompy wynosi 70 l/min, wymiary to wysokość 2080, długość z łyżką 3440, szerokość z łyżką 1880 mm, a masa własna 3396 kg.

W ofercie słowackiego producenta jest generalnie kilka modeli ładowarek burtowych o nominalnym udźwigu 850-900-1000-1200 kg, wyposażonych w czterocylindrowe silniki o mocy 61 KM (45 kW) lub 75 KM (55,4 kW). Ich prędkości maksymalne to z kolei 15 lub 19 km/h w wersji Speed+.

Doceniony wygląd ładowarki Locust 904 w prestiżowym konkursie Red Dot

Jeśli chodzi o wygląd to słowacka ładowarka wygląda bardzo ciekawie i nowocześnie. Na potwierdzenie tych słów warto napisać, że model Locust 904 został zgłoszony do międzynarodowego konkursu w zakresie projektowania produktu, projektowania komunikacji i koncepcji projektowych Red Dot i otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę z możliwych, czyli Red Dot Winner – best of the best 2023.

Ceny słowackich ładowarek startują od 45 tys. euro netto, a prezentowany na Agro Show model 904 kosztuje od 49 tys. euro netto w standardzie z łyżką. Ponadto dostępny jest szeroki zakres osprzętu opcjonalnego, można wybrać m.in. widły do palet (w tym z ramą ochronną), mechaniczny pług wychylny, łyżkę z elementem przytrzymującym, łyżkę siatkową, łyżkę wielofunkcyjną, widły do drewna, mieszalnik betonu, sprzęt wiertniczy, zamiatarkę, koparkę do rowów czy frezarkę śnieżną.