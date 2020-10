Solidna przyczepa wielozadaniowa najlepszym towarzyszem sieczkarni polowej

Przyczepy wielozadaniowe to wyjątkowe narzędzie do pracy, które świetnie sprawdzają się w szerokim zakresie zadań specjalnych. Unikalne rozwiązanie – modułu cięcia i załadunku przyczepy, pozwala jeszcze sprawniej współpracować maszynie z sieczkarnią polową. Umożliwia to jej wykorzystanie w pracy o każdej porze roku. Na przykład przyczepa CARGOS marki CLAAS może służyć jako przyczepa samozbierająca przy zbiorze trawy, lucerny i innych roślin odkładanych w pokos, czy też jako przyczepa do transportu sieczki z kukurydzy, biomasy lub drewna energetycznego.

Szybkość i sprawne działanie dostosowane do potrzeb to jedna z najważniejszych funkcji przyczep CARGOS. Obecnie w parku maszyn CLAAS znajdują się trzy serie: 9000, 8000 i 700. Przyczepy CARGOS umożliwiają efektywny zbiór kukurydzy czy zielonki. Kompletny zespół załadowczo-tnący można bez trudności wymontować lub zamontować już w mniej więcej 15 minut (tylko dla modeli 9000 i 8000). Podczas współpracy z sieczkarnią JAGUAR chroni to komponenty i zwiększa masę użytkową przyczepy o 2,5 t. Poza tym możliwe jest łatwiejsze czyszczenie i konserwacja zespołu załadowczego. – Ważne jest to, że w razie wymontowania agregatu zostają zachowane ustawienia na rotorze i podstawie tnącej, a sam agregat możemy wysunąć za pomocą podwozia transportowego. W stanie wymontowanym można łatwo wykonać czyszczenie i konserwację zespołu – potwierdza Paweł Baurycza Manager Produktu ds. maszyn zielonkowych, pras i przyczep z CLAAS. Kompletny zespół załadunkowy w ramie głównej mocują po dwa złącza śrubowe z lewej i prawej strony. W celu zamontowania czy wymontowania wystarczy jedynie rozłączyć lub połączyć przewody hydrauliczne, sprzęgło zębate napędu oraz połączenia elektroniczne.

Stabilna i mocna konstrukcja

Wszystkie modele CARGOS cechuje wyjątkowo stabilna i wykazująca dużą wytrzymałość konstrukcji głównej ramy (profil C o wysokości 300 mm i grubości 8 mm). Dzięki zwiększonej liczbie kłonic i zmniejszeniu odstępów między nimi uporają się także z pełnym ładunkiem. Kolejnym argumentem na rzecz stabilności CARGOS jest seryjna homologacja do transportu ścinków drewna. CARGOS to nie tylko moc, ale i ładowność. – Popularny obecnie model 8000 jest dostępny w wersji o maksymalnej pojemności skrzyni ładunkowej, wynoszącej 41,5 m3, 38,0 m3 lub 30,0 m3 – wskazuje Paweł Baurycza. – Dodatkowo warto wspomnieć, że największa przyczepa serii CARGOS 9000 wyróżnia się maksymalną pojemnością 50,0 m3, przy dopuszczalnej masie całkowitej nawet 34 ton – dodaje Baurycza. Seria CARGOS 9000 i wybrany model CARGOS 8400 mogą zostać wyposażone w nadstawki burt. Nadstawki są łatwe w montażu i można je założyć w dowolnym momencie. Dzięki nim pojemność wskazanych modeli zwiększa się o 2,5 m3.

Hydraulicznie obracana klapa górna

CARGOS jest seryjnie wyposażony w obracaną hydraulicznie o 90 stopni do przodu pokrywę napełniania. Ma ona dodatkowy grzebień, który doskonale zapobiega stratom paszy podczas pracy przyczepy. Ponadto na początku pracy w polu przy przewozie sieczki kukurydzy pokrywę można obrócić do przodu i uzyskać wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do załadunku przez sieczkarnię. Pokrywa napełniania jest wyposażona w adaptacyjną automatykę napełniania z regulowanym naciskiem przez siłowniki hydrauliczne: czujnik kątowy sprawdza wychylenie pokrywy i uaktywnia przenośnik w podłodze.

Własne rozwiązania CLAAS

Inżynierowie marki CLAAS stworzyli unikalną koncepcje podwozia modułowego łączonego śrubami. W odróżnieniu do tradycyjnych rozwiązań umożliwia to wyraźną redukcję masy. Do wyboru jest amortyzacja mechaniczna z resorami piórowymi lub podwozie amortyzowane hydraulicznie. Przy modułowej budowie, zależnie od modelu, można przy osiach tandemowych realizować obciążenia sięgające 18 wzgl. 20 t. Przy osiach tridem jest to odpowiednio 27 wzgl. 30 t.

Całość konstrukcji wsparta jest przez szerokie spektrum ogumienia, które można dostosować w zależności od wybranego wariantu i potrzeb. – Mamy do dyspozycji opony o rozmiarze 22,5", 26,5" lub 30,5 – mówi Paweł Baurycza. - Wyjątkowo nisko położony punkt ciężkości wynikający z mniejszych opon zapewnia optymalną stabilność na zboczach w terenie pagórkowatym. Duże ogumienie 26,5" lub 30,5" gwarantuje optymalne zachowanie przyczepy zwłaszcza w terenie wilgotnym – dodaje. Takie rozwiązania znacznie wpływają na wysoki komfort, bezpieczeństwo i niezawodność poruszania się ciągnika wraz z przyczepą CARGOS, a także zwiększają jej zwrotność na małych przestrzeniach. Zarówno z nadążną osią kierowaną, jak i z wymuszonym kierowaniem elektroniczno-hydraulicznym możliwe są ciasne manewry w trakcie nawrotów. Z punktu widzenia operatorów ciągnika, pracujących z przyczepą CARGOS w zróżnicowanych warunkach, na pewno przydatne są także: układ kierowania offset, czy podnoszona oś dla wersji tridem. Z elektroniczno-hydraulicznym wymuszonym kierowaniem CARGOS może poruszać się psim chodem. Można wtedy bezpiecznie odjeżdżać od ścian silosu, a na zboczach zapobiegać znoszeniu przyczepy. Na terenie podmokłym można zwiększyć również chwilowo powierzchnię toczenia.

Wiele zadań, jedno rozwiązanie CARGOS

Rozwiązania technologiczne zastosowane w każdej z serii CARGOS tworzą z niej jedną z najbardziej uniwersalnych przyczep dostępnych obecnie na rynku. Możliwość szybkiego demontażu, a także ponownego montażu modułu załadunku pozwala na zmianę charakteru przyczepy (np. na transport sieczki) bez potrzeby korzystania ze specjalistycznych usług. Warto też wspomnieć, że wyłącznie w CLAAS można spotkać wymuszone kierowanie elektroniczno-hydrauliczne z funkcją adaptacyjnego ostrzegania o kącie skrętu oraz zależnym od prędkości przesunięciem linii kierowania. System zawsze wybiera najlepszy kompromis między zwrotnością a stabilizacją jazdy (nagrodzony w 2013 srebrnym medalem na Agritechnica).

- Podczas pokonywania ciasnych zakrętów asystent kąta łamania dodatkowo nadaje akustyczny sygnał dla operatora, zanim dojdzie do kolizji ciągnika z dyszlem przyczepy – zwraca uwagę specjalista z CLAAS. Dzięki takim rozwiązaniom CARGOS może się znakomicie spisywać także w regionach o rozdrobnionej strukturze pól i wąskich wjazdach na podwórza.