Czerwony S75 to tylko ciekawostka targowa, zmiany koloru pojazdów Solisa nie będzie, fot. K.Pawłowski

Indyjski Solis, podobnie jak konkurencja, także pojawił się na tegorocznym Agro Show. Po marcowej premierze nowych ciągników, tym razem nie było spektakularnych nowości, choć na pewno mogła się podobać limitowana, czerwona wersja ciągnika serii S75.

Solis w marcu zaprezentował nowe ciągniki S75 i S90 o mocach 76 i 91 KM, które wykorzystują nowe silniki Stage V własnej konstrukcji. Poza tym ciągniki zostały nieco zmodernizowane pod względem stylistyki i wyglądają znacznie lepiej niż wcześniej.

W tej chwili są one już dostępne na rynku (w marcu ich obecność dopiero zapowiadano), a sieć dealerska jest ciągle powiększana.

Czerwony Solis S75

Na stoisku marki Solis Professional zaparkowały wszystkie ciągniki oferowane przez S-Agro sp. z o.o., która skupia się na ciągnikach tej marki, ale o mocy wyższej niż 50 KM. Mniejsze Solisy w Polsce reprezentuje spółka Solis Polska.

Limitowany Solis S75, fot. K.Pawłowski

- To tylko egzemplarz pokazowy na targi. Nie będziemy zmieniać barw. Ciągnik ma przyciągać zainteresowanych. Jak widać udało się – powiedziała nam Magdalena Jasińska, przedstawicielka firmy S-Agro sp. z o.o.

Ile kosztują Solisy z linii Professional?

Największe wrażenie na Agro Show robił Solis S75 pomalowany na czerwono oraz wyposażony w srebrne felgi.

Limitowany czerwony S75 to wabik, a skoro już wstąpiliśmy na stoisko Solisa to może napiszemy coś o cenach, bo importer większych modeli indyjskiej marki nie ukrywa, że to jedna z ważnych cech tych pojazdów.

Solisy są w miarę tanie i dlatego mają szanse na powodzenie na naszym rynku. Najmniejszy w rodzinie Solis Professional model S60 (moc 58 KM) kosztuje w tej chwili 121,9 tys. zł netto. W cenie jest m. in. klimatyzacja, trzy pary wyjść hydrauliki, zaczep górny i dolny.

Solis S90, fot. K.Pawłowski

W przypadku modeli S75 i S90 to są one bliźniaczo podobne, gdyż oba bazują na modelu S90. Większy z braci jest mocniejszy, posiada AdBlue, ma większe opony, wyższy udźwig podnośnika tylnego (2,5t – S75, 3t – S90).

Solis S75 jest dostępny od 148,9 tys. zł netto, zaś Solis S90 kosztuje 172,9 tys. zł netto.

Firma S-Agro proponuje 5-letnią gwarancje (lub 3 tys. mtg) na swoje najlepsze produkty oraz odpowiednie finansowanie.

Będą mocniejsze Solisy

Warto dodać, że w tym roku Solis S90 został dostrzeżony przez jury konkursu „Tractor of the year” w kategorii ciągników użytkowych (kategoria Best Utility). Zdobywców nagród w poszczególnych kategoriach poznamy podczas targów Agritechnica w listopadzie br.

Na tej samej imprezie powinien zadebiutować nieco mocniejszy Solis, który powinien jeszcze bardziej odpowiadać na potrzeby rolników w Polsce. Według zapowiedzi nowy model będzie dysponował mocą 110 KM.

Solis Professional, a MTZ Polska

Nie da się ukryć, że firma S-Agro ma powiązania z MTZ Polska. Jeszcze w Kielcach to właśnie firma sprowadzająca do Polski Belarusy oficjalnie prezentowała nowe Solisy. W tym roku na stoisku zabrakło dobrze znanych i przez wielu rolników lubianych białoruskich MTZ Belarus.

Nie ma w tym nic dziwnego. Po ataku Rosji na Ukrainę i wsparciu tych działań przez Białoruś, import produktów z tych krajów jest utrudniony. W tej chwili w MTZ Polska nadal można kupić nowe ciągniki (niektóre modele) zza wschodniej granicy, ale są to maszyny, które dotarły do nas już jakiś czas temu.