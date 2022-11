Październik jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowujemy mniejszą liczbę sprzedanych nowych ciągników w stosunku do ubiegłego roku. Sytuacja w okresie styczeń-październik też nie wygląda najlepiej, ale na pewno źle też nie jest.

W październiku br. zarejestrowano 937 szt. nowych ciągników, co jest słabszym wynikiem od ubiegłorocznego analogicznego okresu aż o 251 maszyn. W sumie od początku roku zarejestrowano 9796 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 1587 szt. Spadek rejestracji rok do roku to już 13,9 proc. - wynika z informacji przekazanych przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Mniej niż w 2021, więcej niż w 2020

Liczby mogą robić negatywne wrażenie, ale trzeba pamiętać, że ubiegły rok był najlepszym pod tym względem od ok. 10 lat. Spadek liczby rejestracji nowych ciągników jest więc "z wysokiego C". Wystarczy bowiem przypomnieć, że np. w 2020 r. w okresie styczeń-październik liczba rejestracji zatrzymała się na 8316 szt., czyli niemal o 1,5 tys. mniejszej liczbie. Można przewidzieć, że rok 2022 powinien zamknąć się liczbą na poziomie 11,2-11,5 tys. maszyn

Faktem jednak jest, że rolnicy inwestują mniej chętnie niż w ubiegłym roku czy jeszcze na początku 2022 r. O ile w 2020 i 2021 r. mogliśmy mówić o sporych problemach w producentów maszyn i opóźnieniach w produkcji i dostawach ale rekordowym popycie, tak dzisiaj popyt spada, a jednocześnie podaż wzrosła.

Liderzy w sprzedaży ciągników

Po dziesięciu miesiącach br. w dalszym ciągu i z dużą przewagą liderem rynku jest marka New Holland z 1550 rejestracjami. To 533 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to obecnie 15,8 proc.

Marka John Deere z ilością 1388 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 150 szt. więcej niż w 2021 r. Udziały rynkowe John Deere to 14,2 proc.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 884 szt. zarejestrowanych maszyn. To 430 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po dziesięciu miesiącach roku wynoszą 9 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 842 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 218 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 8,6 proc. udziałów rynkowych. Czeski producent odnotowuje 777 szt. zarejestrowanych maszyn (a więc o 1 szt. więcej niż przed rokiem), co daje mu 7,9 proc. udziałów rynkowych.

Case IH notuje dokładnie takie same udziały jak Zetor i tylko 7 szt. mniej zarejestrowanych ciągników. 770 rejestracji to jednak mniej niż przed rokiem o 52 szt.