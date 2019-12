Spadki nie omijają rynku ciągników używanych

Pomimo dużo wyższej sprzedaży ciągników używanych niż nowych, także i na tym rynku widać bezsprzecznie spadkowy trend.

Dane z CEPiK dotyczące rejestracji ciągników, które zgromadziła Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jasno pokazują, że ten rynek notuje spore spadki sprzedaży.

W bieżącym roku licząc od stycznia do listopada zarejestrowano 14 816 szt. używanych

maszyn w stosunku do 15 494 szt. rok wcześniej, co daje spadek na poziomie 4,4 proc.

Wielkich zmian nie ma natomiast jeśli chodzi o liderów rynku wtórnego. Tutaj bezsprzecznie króluje marka John Deere, której to używanych ciągników zarejestrowano 2141 szt. John Deere notuje 14,5 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest jednocześnie liderem we

wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą - powyżej 20 lat.

W tej kategorii najwięcej rejestracji notuje Zetor. Nadal jednak to Massey Fergusson zajmuje drugie miejsce w całym rynku ciągników używanych z liczbą 1968 szt. i 13,3 proc. udziałów. Na trzecim miejscu jest Zetor z ilością 1564 szt. i 10,6 proc. udziałów rynkowych.

Niezbyt dobrze prezentuje się także struktura wiekowa rejestrowanych maszyn, gdyż blisko 60 proc. z ogólnej liczby zarejestrowanych ciągników używanych stanowią traktory w wieku powyżej 20 lat.

