Spadki sprzedaży używanych ciągników wyhamowały

Ostatnie miesiące nie były zbyt łaskawe w handlu używanymi traktorami, ale październikowe dane pokazują, że sytuacja wraca powoli do normy.

Co prawda na rynku ciągników używanych nadal utrzymuje się tendencja, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy to notowano spadek rejestracji w porównaniu do poprzedniego roku. Jednakże obecnie podobnie jak przed miesiącem różnica ta jest już bardzo niewielka, co świadczy na ożywieniu sprzedaży na rynku wtórnym.

Dane które na podstawie CEPiK zebrała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych pokazują, że od stycznia do października 2020 roku zarejestrowano 13537 szt. ciągników używanych. Jest to mniej niż przed rokiem o 149 szt. Wynik ten oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku tylko o 1,03 proc. Jeszcze dwa miesiące wcześniej różnica w stosunku do poprzedniego roku wynosiła 712 szt., co oznaczało wynik gorszy niż rok wcześniej o 6,1 proc.

Niezmiennie uznaniem polskich rolników i jednocześnie liderem rynku wtórnego pozostaje marka John Deere. Ciągników tej marki zarejestrowano bowiem 2066 szt. Daje to amerykańskiemu producentowi 15,3 proc. udziałów w rynku używanych ciągników.

John Deere jest liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą - powyżej 20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, mamy dwóch liderów – markę Massey Fergusson i Zetor. Różnica między mini do tylko 1 szt. na korzyść MF. Udziały obu marek to po 14,8 proc.

