Specjalna oferta na elementy robocze Väderstad

Szwedzki producent maszyn rolniczych Väderstad, przygotował specjalne rabaty na zakup talerzy CrossCutter oraz nakładek Marathon.

Oferta ograniczona jest czasowo i można z niej skorzystać do 31 sierpnia bieżącego roku. Zarówno w przypadku talerzy CrossCutter, jak i nakładek Marathon ich ceny zostały do tego czasu obniżone o 10 proc.

CrossCutter Disc

Talerze te występują w dwóch rozmiarach: 45 cm oraz 51 cm. Te mniejsze pasują do standardowego modelu agregatu talerzowe Carrier, z kolei talerze o średnicy 51 cm pasują do Carriera w wersji XL.

To co charakterystyczne dla talerzy CrossCutter to zapewnienie pełnego podcięcia przy głębokości roboczej wynoszącej 3 cm. Ponadto zdaniem producenta wykorzystanie w/w talerzy pozwoli na zwiększenie wydajności agregatu nawet o 30 proc. To wszystko dzięki zwiększeniu prędkości roboczej, a także umożliwienia rozpoczęcia pracy w nowym horyzoncie czasowym.

Nakładki Marathon

Väderstad oferuje również szeroki asortyment nakładek do kultywatorów, w tym celu producent przygotował specjalny konfigurator, dzięki któremu możemy wybrać interesujące nas elementy robocze.

Nakładki Marathon są wzmocnione płytą z węglika wolframu, przez co zapewniają nawet do 10 razy dłuższą żywotność w terenie. Węglik wolframu dodatkowo pomaga dłużej zachować fabryczne wymiary nakładki, dzięki czemu oferuje on stały, założony przez producenta kąt pracy, a to z kolei przekłada się na niższe zużycie paliwa i optymalne wyniki pracy.

Specjalna oferta

W ramach wprowadzonej oferty Väderstad proponuje zakup talerzy CrossCutter Disc oraz nakładek Marathon z rabatem wynoszącym 10 proc. Promocja ta jest ograniczona czasowo i potrwa do 31 sierpnia.