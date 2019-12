Sposób na rdzewiejące połączenia?

Problem zardzewiałych połączeń śrubowych dotyczy bardzo wielu maszyn i urządzeń w gospodarstwie. Szczególnie tych, które mają do czynienia z agresywnymi wobec metali substancjami: beczkowozów, rozrzutników, osprzętu do ładowaczy i ładowarek, rozsiewaczy i wielu innych. Powoduje to dosyć duże problemy, kiedy takiego połączenia chcemy się pozbyć. Jak temu zapobiec?

Sposobów działania wobec problemu usunięcia zardzewiałych śrub jest kilka, począwszy od stosowania środków penetrujących, ułatwiających odkręcenie zardzewiałych połączeń śrubowych aż po ucięcie śruby. Pierwszy może okazać się nieskuteczny kiedy główka śruby i/lub nakrętka są bardzo mocno skorodowane i tracą swoje nominalne wymiary (klucz zaczyna się po prostu ślizgać i wykorzystanie antykorozyjnego środka penetrującego niewiele daje). Drugie wyjście jest skuteczne, jednak nie zawsze, ponieważ nie do każdego połączenia możemy dotrzeć szlifierką kątową. Wobec tego dobrą praktyką jest podjęcie stosownych środków zapobiegawczych w postaci stosowania połączeń odpornych na korozję.

Najczęściej na rynku możemy spotkać się z połączeniami zabezpieczonymi metodą cynkowania galwanicznego. Jest ona stosowana w takich przypadkach ze względu na cienką powłokę, która praktycznie nie zmienia nominalnych wymiarów połączenie (np. gwintu). Niepożądaną cechą takiego rozwiązania jest niższa trwałość niż np. w przypadku cynkowania ogniowego, chodzi tutaj przede wszystkim o uszkodzenia mechaniczne. Co ciekawe, powłoki uzyskane tą metodą mogą mieć różne kolory: złoty, srebrny, oliwkowy lub czarny.

Nowe, ciekawe powłoki wykorzystuje w swoich połączeniach firma Würth. Jest to ocynk płatkowy nie zawierający chromu. Warstwa osłonowa jest kombinacją powłok z cynku i aluminium, które tworzą nieorganiczną matrycę. Do jej nakładania nie użyto procesu elektrolitycznego (tak jak w przypadku cynkowania galwanicznego), wyeliminowano również dyfuzję wodoru oraz ryzyko kruchości i pęknięcia materiałów ze względu na jego osadzanie się. Te rozwiązania mają zapewnić elementom złącznym pokrytym powłoką z ocynku płatkowego jeszcze większą trwałość (według badań warstwa ocynku płatkowego o grubości 12 µm zapewnia większą odporność na korozję (do 1000 h w komorze solnej wg ISO 9227) niż powłoka ocynku ogniowego wykonana metodą zanurzeniową, której grubość wynosi od 45 do 55 µm (ta w tych warunkach wytrzymuje 500 h).

Jak zapewnia producent, elementy złączne w powłoce z ocynku płatkowego mają różnorodne zastosowanie. Mogą być wykorzystywane już na poziomie budowy pojazdów, a oprócz tego używa się ich m.in. w samochodach użytkowych, maszynach budowlanych i rolniczych, urządzeniach oraz wszystkich innych obszarach o dużym zagrożeniu działania korozji.

Powłoki cynkowe cechuje odporność na działanie materiałów eksploatacyjnych, takich jak standardowe paliwa, oleje silnikowe, rozpuszczalniki oraz organiczne płyny chłodzące i hamulcowe.



Nowa forma zabezpieczenia stosowana przez niemieckiego producenta przeszła odpowiednie badania; w przeprowadzonym teście natryskiwania solą, zgodnym z normą ISO 9227 NSS, który sprawdzał korodowanie metali nieszlachetnych, powłoka Würth wykazała wytrzymałość na działanie korozji do 720 godzin. Co więcej, osłona z ocynku płatkowego charakteryzuje się odpornością na korozję kontaktową, działanie wysokiej temperatury do ponad 180°C, a także przewodzi prąd. W przypadku stosowania systemu dla połączeń śrubowych przewodzących prąd elektryczny niezbędne są jednak wstępne próby przydatności.



Wykorzystanie cynkowanych połączeń np. podczas wymiany elementów maszyny czy urządzenia może być dobrym sposobem po pierwsze na wydłużenie okresów ich wymiany, po drugie zaś na ograniczenie problemów przy ich demontażu. Warto zastanowić się nad takimi produktami szczególnie w newralgicznych punktach maszyn i urządzeń narażonych na korodowanie, jak np. mocowania noży w wozach paszowych czy wszelkiego rodzaju elementów rozrzutników, wycinaków do kiszonek, krokodyli do obornika, rozsiewaczy i im podobnych.