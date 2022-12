Na zużycie paliwa w ciągniku ma wiele czynników. Warto przyjrzeć się im bliżej, gdyż w tej chwili wysoka cena oleju napędowego znacząco rzutuje na opłacalność prowadzonej produkcji.

W drugiej dekadzie listopada br. hurtowa cena oleju napędowego wynosiła 6,89 zł/l netto wg notowań Lotosu. Równo dwa lata temu było to 3,60 zł/l netto, zatem podwoił on swoją cenę. Kwestia paliwa jest zatem teraz szczególnie ważna dla bilansu ekonomicznego gospodarstwa.

Chcąc oszczędnie gospodarować drogim olejem napędowym, trzeba przyjrzeć się wszystkim elementom, mającym wpływ na jego zużycie. Nie można skupiać się tylko na silniku, ale na całej architekturze ciągnika.

Claas rekomenduje operatorom, by nim przystąpią do oceny wykonanej pracy ciągnikiem, odpowiedzieli sobie na parę kluczowych pytań:

Jak ruszasz ciągnikiem – pełnym gazem, czy płynnie?

Czy układasz zadania do wykonania w logicznym ciągu czynności, Czy raczej jeździsz po gospodarstwie chaotycznie, wykręcając niepotrzebnie dodatkowe motogodziny?

Kiedy ostatnio sprawdzałeś ciśnienie w ogumieniu i jego stan?

Kiedy czyściłeś filtry powietrza i chłodnice?

Czynników wpływających na zużycie ON jest wiele. W poniższym tekście omówimy niektóre z nich. Zacznijmy od kół.

Uciąg, poślizg, rozdział mocy

Przełożenie mocy silnika na uciąg jest jednym z kluczowych elementów w zakresie zużycia paliwa. Ponieważ koła czy gąsienice mają kontakt z glebą, to od wytwarzanego przez nie tarcia zależy, jak efektywnie przekładany jest moment napędowy z silnika na podłoże.

W Claas istnieje możliwość doposażenia ciągnika w system regulacji ciśnienia w ogumieniu sterowanym z kabiny. fot. Claas

Zakładając dobry stan opon, ważne jest dobranie właściwego ciśnienia do rodzaju prac: niższego na polu, wyższego do transportu szosowego. Ostatnie testy polowe przeprowadzone przez Koło Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wspólnie z firmą Claas Polska oraz Michelin potwierdziły wpływ doboru ciśnienia w kołach ciągnika na zużycie paliwa.

Należy również pamiętać o właściwym rozdziale masy pomiędzy osiami maszyny. Generalnie podczas pracy w polu około 40 proc. całej masy pracującego zestawu powinno przypadać na przednią oś ciągnika. Ma to zwłaszcza znaczenie dla traktorów z napędem 4x4.

Jeśli rozdział masy jest nieprawidłowy, to jedna oś ma za duży poślizg, a druga oś zbyt mocno wbija się w podłoże. Powoduje to nieefektywne zużycie paliwa i niszczenie struktury gleby.

Czy lepiej jechać ciągnikiem stabilnym czy nie?

Wydaje się, że stabilność ciągnika nie ma bezpośredniego wpływu na zużycie paliwa. Warto jednak odpowiedzieć na pytanie: czy lepiej jechać ciągnikiem stabilnym czy nie?

Dobrze wyważony ciągnik może pracować ze sprzętem zawieszanym, a nie tylko ciąganym.

W tym aspekcie ważne jest, aby obliczyć prawidłowe balastowanie ciągnika. Niewielu z rolników dokonuje takich obliczeń, a powinno być to podstawowe zadanie przed wyjazdem do pracy, zwłaszcza w przypadku ciągników z napędem 4x4.

Pomaga w tym system CEMOS oferowany przez Claas. Pozwala on na szybkie i zautomatyzowane uzyskanie dokładnych wartości wymaganego obciążenia do danej pracy. Podczas testów przeprowadzonych przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) uzyskano niższe zużycie paliwa o 16,8 proc dzięki systemowi CEMOS.

Ciągniki Claas z systemem Cemos. fot. mat. prasowe

Blokada mechanizmu różnicowego

Załączenie blokady mechanizmu różnicowego podczas prac polowych pozwala na równomierne rozłożenie momentu obrotowego pomiędzy obie strony ciągnika. To dodatkowe ustabilizowanie maszyny sprzyja oszczędności paliwa.

Operatorzy wciąż niechętnie załączają blokadę mechanizmu różnicowego, gdyż jest to dla nich dodatkowa czynność i wymaga pamiętania o jej wyłączenia na uwrociu.

W ciągnikach Claas blokada mechanizmu różnicowego włącza się automatycznie po opuszczeniu TUZ, a wyłącza się po jego podniesieniu, co daje pełen komfort pracy operatorowi.

Blokada mechanizmu różnicowego w ciągnikach CLAAS wyłączy się również po przekroczeniu prędkości 20 km/h, dzięki czemu operator pozostaje bezpieczny również na drodze.

Biegi pod obciążeniem

Praca z biegami zmienianymi automatycznie pod obciążeniem pozwala pracować z niższymi obrotami silnika oraz dopasowywać prędkość jazdy podczas zmieniających się warunków polowych. Warto zatem korzystać z automatyki zmiany biegów, gdyż wtedy ciągnik przejmuje na siebie korektę tych zmian. Operator ma wtedy możliwość ustawienia maszyny na optymalne parametry i je utrzymywać przez cały czas pracy.

Najwyższy stopień oszczędności paliwa, wynikający z dopasowania obrotów silnika do prędkości i warunków na polu, można osiągnąć, dzięki przekładni bezstopniowej.

Elektronika ciągnika wyposażonego w taki typ skrzyni aż 50 razy na sekundę sprawdza, czy przełożenie przekładni odpowiada optymalnej wydajności silnika przy możliwie najniższej prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu taki układ przeniesienia napędu pozostaje cały czas najbardziej efektywny, jeśli chodzi o zużycie paliwa.

Czyste filtry i chłodnice

Przy zakupie nowego ciągnika warto zwrócić uwagę, jak wygląda w nim dostęp do chłodnic i do filtrów. Jeśli będzie on zbyt skomplikowany, nie będzie zachęcał operatora maszyny do bieżących czynności serwisowych.

Ciągnik w czasie pracy jest jak sprinter na zawodach olimpijskich. Spróbuj zatkać biegaczowi usta czy nos po ostrym finiszu! Tymczasem wielu operatorów maszyn zaniedbuje kontrolę filtrów powietrza i chłodnic. Te elementy muszą być czyste, aby nie przeciążać dodatkowo silnika i nie wzmagać zużycia paliwa. fot. Claas

Systemy satelitarnego automatycznego prowadzenia ciągnika oraz dane telematycznego

Wśród rozwiązań, które proponuje Claas, są systemy jazdy automatycznej. GPS Pilot Cemis 1200 to jedno z rozwiązań, które znacząco wpływa na zmniejszenie spalania. Dzięki niemu operator ciągnika pracuje zawsze tylko na pożądanej szerokości roboczej, eliminując nakładki. Eliminacja nakładek to mniej przejazdów na polu, czasu pracy na polu, oszczędność paliwa i środków produkcji – nasion, nawozów, chemii.

Oszczędność jest tym większa, im większa skala produkcji i im dokładniejszy sygnał korekcyjny. W ofercie dostępny jest sygnał RTK NET o dokładności przejazdu ślad do śladu 2 – 3cm.

Innym rozwiązaniem jest Claas Telematics. Pozwala on kontrolować pracę maszyny on-line a do raportowanych elementów należą m.in. aktualne zużycie paliwa, poziom paliwa, obciążenie silnika, analiza czasu pracy. Pozwala to na dokonanie szybszej reakcji i eliminację niepotrzebnych przestojów, pracę silnika na jałowych obrotach oraz pozwala kontrolować ekonomikę pracy operatora.

Dla zwiększenia efektywności pracy maszyny i operatora ważne jest wcześniejsze zaplanowanie i przygotowanie prac. Do tego celu służy program 365FarmNet, który pozwala planować zabiegi agrotechniczne, umożliwia również na ich bezpośrednie przesłanie online do terminala CEMIS 1200. Zorganizowana praca powoduje, że nie tracimy czasu i pieniędzy, a każda godzina i litr paliwa są jak najefektywniej wykorzystane.

Kompatybilny zestaw i prosta obsługa

Warto wspomnieć, że ważną kwestią jest prostota użytkowania cyfrowych rozwiązań w maszynie. Bogato wyposażony ciągnik i nawet bardzo wydajny sprzęt doczepiany nie zostanie wykorzystany w pełni jego potencjału, jeśli ich programowanie będzie zbyt skomplikowane. Zaawansowane funkcje będą wtedy używane rzadko i niechętnie.

Warto przyjrzeć się, w jaki sposób działa oprogramowanie się w danej maszynie. Obawa przed tym, czy uda się sprawnie obsłużyć automatykę jest częstym dylematem przyszłych użytkowników. Są wśród nich i tacy, którzy są gotowi zrezygnować z nowoczesnych rozwiązań, gdyż ich obsługa wydaje się być skomplikowana.

Ciągniki mogą być jednocześnie zaawanasowane, oszczędne i jednocześnie łatwiejsze w obsłudze od ich starszych odpowiedników. Firma Claas udoskonalając swoje ciągniki stosuje właśnie taką ideę – aby maszyny były łatwe w obsłudze i zaawansowane technicznie.