Spotkanie Polaków w Rumunii, czyli o żniwach i nie tylko z Matheo780

Nie ma to jak spotkanie Polaków na obcej ziemi. Podczas naszego pobytu w Rumunii, spotkaliśmy się z Mateuszem Misiakiem - Matheo780, który miał już za sobą 2 tygodnie żniw w tym kraju. Jakie są konkluzje i spostrzeżenia po żniwach w "Kraju Drakuli"?

Ostatni dzień naszej wizyty w Rumuni, którą odbyliśmy z początkiem lipca, to m.in. spotkanie z Mateuszem Misiakiem - popularnym youtuberem rolniczym: Matheo780. Mateusz szykował się już do wyjazdu do Polski po 2 tygodniach żniw i pracy jako operator kombajnu.

Nasza rozmowa dotyczyła m.in.: sprzętu którym pracował podczas żniw, różnego rodzaju aspektów technicznych maszyn, logistyki, osiąganych wydajności, spostrzeżeń dotyczących tamtejszych gospodarstw, usługowego koszenia itp.

