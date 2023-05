W zeszłym roku podczas pokazów grupy Kverneland we Włoszech mogliśmy zapoznać się nowym systemem w siewnikach o nazwie Pudama. Innowację zaprojektowano by zintensyfikować plony kukurydzy przy mniejszym zużyciu nawozów. W tym roku razem z firmą Kverneland sprawdzimy jak Pudama działa w praktyce.

System Pudama w akcji po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w czasie pokazów pod Rawenną w 2022 r. Wówczas pokazano siewnik Kverneland Optima TFprofi SX, który dzięki Pudamie mógł zaoszczędzić do 25 proc. nawozu.

Wówczas maszyna była jeszcze wersją przedprodukcyjną. W tym roku Pudama jest już Polsce, a Farmer miał okazję zobaczyć urządzenie w akcji.

Widzieliśmy siewnik przy pracy, ale na tym nie kończą się nasze tegoroczne doświadczenia z tym systemem. Przez cały najbliższy sezon będziemy obserwować pola obsiane nowym siewnikiem Kvernalanda, by przy zbiorach sprawdzić czy rzeczywiście innowacyjny system pomaga oszczędzać zgodnie z zapowiedzią inżynierów norweskiej firmy. Sama sprzedaż nowych maszyn zacznie się już jesienią tego roku.

Co oznacza Pudama

Pudama to skrót i może być tłumaczony jako: precyzyjne umieszczenie nawozu podczas siewu kukurydzy. I w zasadzie o to w tym wszystkim chodzi - o zaoszczędzenie nawozu umieszczając go dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Dzięki temu rolnik wyda mniej pieniędzy na nawóz startowy, przy okazji chroniąc środowisko i glebę.

Jak działa Pudama

System Pudama został opracowany przez Kverneland Group Soest GmbH, odział norweskiej firmy z Niemiec, we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii. Siewnik precyzyjnie, punktowo dawkuje nawóz podczas siewu kukurydzy. Dzięki temu nawożenie startowe umieszczone jest pod nasionami kukurydzy, dokładnie 5 cm pod i tyleż samo w bok.

Takie podejście do tematu zmniejsza ilość nawozu startowego między rzędami kukurydzy i znacznie ogranicza wymywanie azotanów oraz fosforanów do systemów wodnych.

Kverneland na początku będzie montował system Pudama tylko do siewnika serii Optima TFprofi z sekcjami do szybkiego siewu typu SX, fot. K.Pawłowski

Kverneland będzie na początku montował system Pudama tylko do siewnika serii Optima TFprofi z sekcjami do szybkiego siewu typu SX, ale w przyszłości rozwiązanie będzie także dostępna przy sześciometrowej Optimie F.

Sprawdzimy, czy naukowcy i inżynierowie mają rację

Plan Kvernelanda i uniwersytetu z Kolonii pięknie wygląda "na papierze", ale czy takie same wartości wyjdą w praktyce na polu? Specjaliści z Kverneland Group są pewni swego i w tym sezonie w pięciu miejscach w Polsce założono poletka testowe, na których zasiano kukurydzę w sposób konwencjonalny oraz z zastosowaniem systemu Pudama, który zainstalowano na siewniku Optima TFprofi SX.

Celem doświadczeń jest sprawdzenie, czy dzięki Padamie rzeczywiście osiągniemy zapowiadane przez inżynierów i naukowców 25 proc. oszczędności na nawozie przy tych samych plonach jak w nawożeniu tradycyjnym.

Zresztą Kvernaland w Niemczech robił już testy na własnych polach i efekty zawsze potwierdzały badania specjalistów z uniwersytetu. Jednak mimo to norweska firma chciała zrobić podobne testy w różnych lokalizacjach, także m. in. w Polsce.

Farmer odwiedził specjalistów Kvernalanda podczas pracy na polu w okolicy Dąbrowy Białostockiej, we wsi Sadek, fot. K.Pawłowski

Lokalizacje wybrano w przemyślany sposób, tak by sprawdzić maszynę w bardzo zróżnicowanych warunkach. Zatem pola znajdują się w kilku regionach kraju, na różnego rodzaju glebach, a także na innym areale – są dwa pola 10-hektarowe, dwa 5-hektarowe oraz jedno 2-hektarowe.

Lokalizacje to: Osiek w woj. kujawsko-pomorskim, Sadek na Podlasiu – kilkadziesiąt kilometrów na północ od Białegostoku. Kolejne lokalizacje to: Podolany, w powiecie złotoryjskim na Dolnym Śląsku, Rudki w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce i Kostrogaj koło Płocka.

W każdej lokalizacji wysiano kukurydzę w kilku lub kilkunastu pasach - bez nawozu, z nawozem startowym stosowanym tradycyjnie oraz z użyciem Pudamy.

Farmer odwiedził specjalistów Kvernalanda podczas pracy na polu w okolicy Dąbrowy Białostockiej, we wsi Sadek. Na Podlasiu widzieliśmy jak proces wygląda w praktyce.

Bazowa forma nawozu, który w tym wypadku dostarczyła firma Yara, wynosiła 200 kg/ha. Taką sumę zastosowano zarówno przy siewie tradycyjnym, jak i z Pudamą. Ale dla eksperymentu najważniejsze będą części pola z nawozem o pomniejszonej dawce o 25 proc. Tam plony z Pudamy mają być takie same jak przy siewie tradycyjnym z pełną dawką.

Efekt końcowy, czyli nasiono kukurydzy, a troszkę obok i pod nim ok. 8 – 9 ziarenek nawozu, fot. K.Pawłowski

Aby sprawdzić wszystko dokładnie i mieć materiał do badań i późniejszych wniosków zastosowano także pasy pola z dawką mniejszą o 50 proc. Wszystkie fragmenty pola zasiano zarówno tradycyjnie, jak i przy zastosowaniu Pudamy.

Testy w całej Europie

Na tym nie koniec testów, bowiem podobne eksperymenty, oprócz Polski, Kverneland wykona jeszcze w siedmiu krajach. W różnym klimacie, na bardzo zróżnicowanych glebach, ale przy tych samych założeniach, polach, dawkach. Zatem podczas zbiorów będziemy mieli materiał z bardzo szerokiego spektrum.

Ten pasek pola będzie nas szczególnie interesował za kilka miesięcy. To tutaj zastosowano o 25 proc. mniej nawozu niż w części pola ze 100 proc. dawką w siewie tradycyjnym. W obu przypadkach przy zbiorach mają być takie same wartości plonu, fot. K.Pawłowski

W poszczególnych lokalizacjach w Polsce są stosowane różne nasiona i nawozy. W większości lokalizacji będą to produkty firm Syngenta i Yara, ale na jednym z pól zaaplikowano produkty KWS, a na innym Mas Seeds z firmy Agrolok.

Sam proces siewu, a potem relacje ze zbiorów to nie wszystko. Przez cały najbliższy sezon będziemy was informować jak wyglądają wschody na poszczególnych polach, czym różnią się poszczególne fragmenty pól i jakie są przewidywania oraz oceny ekspertów, a za pomocą aplikacji MyDataPlant i zdjęć satelitarnych sprawdzimy także poziom biomasy poszczególnych pól oraz ich fragmentów.

Oczywiście na końcu zobaczymy to, co najważniejsze, czyli sprawdzimy, jakie plony zostaną zebrane z poszczególnych poletek.