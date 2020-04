Sprostowanie: Systemy Start-Stop NIE będą montowane w nowych ciągnikach

Nasz Prima-Aprilisowy artykuł dotyczący montowania systemów Start-Stop w nowych ciągnikach cieszy się ogromnym zainteresowaniem, stąd spieszymy z wyjaśnieniami.

Cieszymy się niezmiernie, iż artykuł spotkał się z tak pozytywnym odbiorem i licznymi komentarzami.

OFICJALNIE DEMENTUJEMY: systemy Start-Stop NIE będą od lipca standardowym wyposażeniem ciągników. Cała historia została wymyślona, podobnie zresztą jak wszyscy bohaterowie artykułu.

Sądząc po komentarzach, część z Czytelników wzięła go na poważnie, część zorientowała się iż materiał miał charakter satyryczny i został opublikowany 1 kwietnia. Jest nam bardzo miło, że w dobie tak kryzysowej sytuacji mogliśmy choć na chwilę wywołać uśmiech na Waszych twarzach, a także iż na moment oderwaliście się od codziennych obowiązków.

Poniżej zamieszczamy kilka najciekawszych komentarzy naszych Czytelników:

sw_kamil:

„Prezesem firmy który zaopatruje w ten system jest człowiek który lobbuje wprowadzenie tego systemu. Tu się kończy troska o planetę a zaczyna się biznes-i tylko o to w tym chodzi(o pieniądze). A jak się ma w tym wszystkim zalecenie producenta co do turbosprężarki(po wykonywanej ciężkiej pracy zastawić silnik ok. 2min na wolnych obrotach celem schłodzenia turbosprężarki)?!!!!!!”

rolnik roślinny:

„Kolejny wymysł ekologów zapominających o częstszych wymianach akumulatorów i rozruszników. Rolnik zapłaci więcej za gadżet z którego nie będzie korzystał bo mam nadzieję że jak w samochodach da się to guzikiem wyłączyć. Nie wyobrażam sobie podczepiania latem przyczepy na polu gdzie ciągnik co chwilę gaśnie i klima nie działa.”

Oberwało się również Panu Witoldowi Tunbergowi:

T.B.:

„Większych głupot nie czytałem. Ciągnik droższy o 5 %, a oszczędności 80 zł na 2 lata. Przy każdym wygaszeniu turbina traci smarowanie, nawet rozgrzana na obrotach, o reszcie nie wspominając. Użytkował ciągnik za darmo to wygłasza te brednie.”

Niektórzy jednak w porę zorientowali się, że artykuł miał charakter humorystyczny:

Mariusz74:

„Brawo dla redakcji. Jak doczytałem do uwroci to spojrzałem na datę na monitorze i od razu wszystko jasne. Ale moja mina pewnie była bezcenna. Pozdrawiam redakcje.”

PS. Mamy tylko nadzieję, że tym materiałem nie podsunęliśmy pomysłu organizacjom ekologicznym.