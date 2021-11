Sprzedaż ciągników ciągle na fali. Co dalej?

Podsumowując październik w sprzedaży nowych ciągników widać wyraźnie, że traktory w dalszym ciągu mają duże wzięcie. Od początku roku zarejestrowano już ponad 11,3 tys. nowych maszyn, co jest najlepszych wynikiem w ciągu ostatnich lat.

"W październiku br. zarejestrowano 1188 szt. nowych ciągników. To więcej o 86 szt. niż przed miesiącem i to kolejny miesiąc kiedy ilość rejestracji przekracza tysiąc sztuk" - informuje w swoim raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Jaka będzie koniec roku i początek przyszłego?

W sumie od początku roku to już 11 383 szt. zarejestrowanych nowych ciągników. To wynik o 3067 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do zeszłego roku to aż 36,9 proc. Jeśli tendencja sprzedażowa utrzyma się do końca roku, będą to najlepsze wyniki od co najmniej 5 lat.

- Moim zdaniem trend wzrostowy zostanie utrzymany w ostatnich dwóch miesiącach 2021 roku, z całą pewnością całkowity rynek nowych ciągników za cały 2021 rok przekroczy liczbę 12500 sztuk, a być może nawet 13 000 - uważa Łukasz Chęciński z New Holland Polska.

- Pierwsze miesiące przyszłego roku, również powinny cechować się wzmożonym zainteresowaniem Klientów nowymi ciągnikami, z tego też względu prognozujemy wielkość rynku w pierwszym kwartale 2022 na podobny poziomie jak w bieżącym roku - dodaje Chęciński.

Popyt na maszyny ciągle utrzymuje się wysoki, ale i czas oczekiwania na sprzęt bardzo często bywa wydłużony. To nie tylko wynik zwiększonych zamówień. Brakuje przede wszystkim komponentów do produkcji oferowanych przez różnych dostawców na globalnym rynku.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, praktycznie każda branża (w tym również nasza) powoli zaczyna odczuwać braki półprzewodników. Liczymy, jednak że w pierwszych miesiącach 2022 sytuacja powoli zacznie wracać do normalności i łańcuchy dostaw pozwolą na ciągłość produkcji - uważa przedstawiciel New Hollanda.

Najchętniej kupowane ciągniki

Po dziesięciu miesiącach br. liderem rynku jest marka New Holland z 2083 rejestracjami. To 535 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 18,3 proc.

Drugie miejsce utrzymuje Kubota. 1314 szt. nowo zarejestrowanych ciągników, to 327 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 11,5 proc. udziałów rynkowych.

Marka John Deere z ilością 1238 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 156 szt. więcej niż w 2020 roku. Udziały rynkowe John Deere to 10,9 proc..

Tuż za podium znalazła się marka Deutz-Fahr, której zarejestrowano 1060 ciągników. To aż o 252 szt. więcej niż w tym samym okresie 2020 r., co daje 9,3 proc. udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje piąta pozycję z ilością 822 szt. (178 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po dziesięciu miesiącach roku to 7,2 proc.

Zetor - na szóstym miejscu z ilością 776 szt. zarejestrowanych maszyn (113 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 6,8 proc. udziałów rynkowych.

Ilość rejestracji nowych ciągników i udziały rynkowe w okresie I-X 2020 i I-X 2021 w podziale na marki, źródło: PIGMiUR

Liderzy w kategoriach mocy

W okresie styczeń-październik 2021 r. liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem, tak jak przed miesiącem, jest marka Arbos.

W kat. 51-200 KM liderem jest New Holland. W kategorii powyżej 200 KM pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.