Sprzedaż ciągników ciągle na wysokim poziomie

Niedawno pisaliśmy o dobrej sprzedaży nowych ciągników w pierwszym kwartale 2021 r. Okazuje się że "hossa" trwa - kwiecień przyniósł kolejne wzrosty.

Porównując liczbę rejestracji nowych ciągników w kwietniu br. do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, można mówić o prawdziwym skoku. Z 725 szt. zrobiło się bowiem 1221 szt., a to wynik wyższy o 68 proc. To wynik raportu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Od początku tego roku zarejestrowano 4091 szt. nowych ciągników. To o 1252 szt. więcej niż w tym samym okresie w roku 2020. Zatem tegoroczny wynik oznacza jak na razie wzrost o 44,1 proc.

Najpopularniejsze marki ciągników

Niezmiennie liderem wśród producentów ciągników pozostaje marka New Holland. Po pierwszych czterech miesiącach 2021 r. liczba zarejestrowanych błękitnych ciągników sięgnęła 819 szt. To aż o 227 maszyn więcej niż rok wcześniej. Tym samym udział marki w rynku wynosi 20 proc. Można więc powiedzieć, że co piąty sprzedany w tym roku ciągnik to New Holland.

Na drugim miejscu ponownie znajduje się marka Kubota. Ciągników tej marki udało się zarejestrować 448 szt. tj. o 153 więcej niż w 2020 r. to oznacza dla Kuboty 11-proc. udział rynkowy.

John Deere awansuje na trzecia lokatę z wynikiem 420 szt. zarejestrowanych ciągników (108 szt. więcej niż rok wcześniej) i udziałami rynkowymi na poziomie 10,3 proc.

Marka Deutz-Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 396 szt. ciągników tej marki, co dało 9,7 proc. udziałów rynkowych. Deutz-Fahr również odnotowuje znaczący, bo 23-proc. wzrost rejestracji.

Podobnie jak miesiąc wcześniej, piąte miejsce należy do Zetora, który rejestruje 378 szt. nowych ciągników (121 szt. więcej niż przed rokiem) pozwoliło na uzyskanie 9,2 proc. udziałów rynkowych.

Case IH jest na szóstej pozycji z ilością 335 szt. (134 szt. więcej niż w 2020 r.). Udziały tej marki po czterech miesiącach br. to 8,2 proc.

Liderzy w kategoriach mocy

Po pierwszych czterech miesiącach 2021 r. liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. Do Kuboty należy też przedział 51-70 KM.

Z kolei od 30 do 50 KM najwięcej zarejestrowano ciągników Arbos.

"Królestwo" New Hollanda sięga bardzo szeroko. Jest on bowiem liderem w przedziałach mocy od 71 aż do 200 KM.

Jeśli zaś chodzi o ciągniki powyżej 200 KM, tutaj liderów jest dwóch - marki John Deere i Valtra. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. uzyskały one ten sam wynik - po 88 szt. zarejestrowanych nowych ciągników.