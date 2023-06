W maju 2023 r. zarejestrowano 778 szt. nowych ciągników. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat, fot.kh

W ciągu pięciu miesięcy br. zarejestrowano w sumie 4132 szt. nowych ciągników. To o 538 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek rejestracji w stosunku do poprzedniego roku wynosi już 11,5 proc. Nie wszystkie marki jednak tracą...

W odniesieniu do ostatnich lat, tegoroczny maj nie był zbyt łaskawy dla producentów ciągników, choć trzeba też przyznać, że pomimo ogólnych spadków niektórzy zyskali zarówno ilościowo jak i w procentowych udziałach rynkowych.

Rejestracja nowych ciągników w okresie I-V w poszczególnych latach, źródło: PIGMiUR

W maju 2023 roku zarejestrowano 778 szt. nowych ciągników. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy to rejestrowano odpowiednio 1167 szt. i 953 szt. - informuje w raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Najwięcej sprzedał John Deere, potem New Holland i Kubota

John Deere utrzymuje pozycje lidera. Wciągu 5 miesięcy 2023 r. zarejestrowano 729 ciągników tej marki. To o 100 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec maja to 17,6 proc., czyli o 4,2 p.proc. więcej niż rok wcześniej.

John Deere utrzymuje pozycje lidera. Wciągu 5 miesięcy 2023 roku zarejestrowano 729 ciągników tej marki. To o 100 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec maja to 17,6 proc., czyli o 4,2 p.proc. więcej niż rok wcześniej.

Marka New Holland z ilością 611 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 196 szt. mniej niż w 2022 r. Udziały marki New Holland to 14,8 proc.

Z kolei trzecie miejsce podium zajmuje Kubota, która notuje 457 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 19 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały Kuboty w rynku to 11,1 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 374 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 15 szt. więcej niż przed rokiem. Case IH zajmuje piąte miejsce. 244 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 5,9% udziałów rynkowych.

Liderzy w kategoriach mocy

Warto jeszcze dodać, jak poszczególne marki są wybierane w danych kategoriach mocy. I tak w pojazdach do 30 KM króluje marka Solis (27,4 proc. udziałów rynkowych. Z kolei Kubota sprzedaje najwiecej w klasie 30-50 KM (30,9 proc.), a w kategorii 51-70 KM prym wiedzie New Holland.

W kategorii 71-140 KM liderem jest Deutz-Fahr. Wśród największych ciągników - powyżej 141 KM - wygrywa John Deere.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych po pięciu miesiącach 2023 roku była najwyższa w województwie zachodniopomorskim i wynosiła 181,2 KM. Średnią 174,3 KM odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim. Ciągniki o najniższej mocy (średnia – 84,6 KM) rejestrowane są w województwie małopolskim.

Najpopularniejsze modele ciągników

Po pięciu miesiącach 2023 r. najpopularniejszym modelem ciągnika jest model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 106 szt. Farmtrac Tractors Europe 26 4WD zajmuje druga pozycję z ilością 90 szt. Z kolei John Deere 6120 M na trzecim miejscu notuje 71 szt. zarejestrowanych maszyn.

Czwarte miejsce zajmuje John Deere 6195M z ilością 65 szt. Deutz Fahr 5080 D Keyline oraz Zetor Major CL80 zamykają pierwszą piątkę - zarejestrowano po 62 szt. tych ciągników.