Październik zakończył się niewielkimi wzrostami w sprzedaży nowych ciągników. Czyżby miało to oznaczać odwrócenie trendu spadkowego?

Jak podają w raporcie z rejestracji nowych ciągników przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, październik to drugi miesiąc z rzędu kiedy notujemy wzrost rejestracji.

Liderzy sprzedaży

W październiku 2023 r. zarejestrowano 960 nowych traktorów, co oznacza wzrost w stosunku do września o 22 szt. To również wynik wyższy od ubiegłorocznego, kiedy to w październiku liczba rejestracji opiewała na 937 szt.

Trudno jednak snuć optymistyczne wizje, bo wystarczy wspomnieć, że od początku tego roku do końca października zarejestrowano w sumie 8126 szt. nowych ciągników. Jest to wynik o 1670 szt. słabszy niż przed rokiem, co oznacza 17-proc. spadek.

Na czele najczęściej wybieranych marek utrzymuje się John Deere, który jest liderem sprzedaży od początku 2023 r., gdzie dotąd był to New Holland. Po dziesięciu miesiącach zarejestrowano 1428 szt. ciągników amerykańskiego koncernu, co daje wynik o 40 szt. lepszy niż przed rokiem. Udział marki John Deere w rynku na koniec października wynosi 17,6 proc. John Deere jest też liderem wśród dostawców ciągników dużej mocy - od 140 KM.

Drugi jest New Holland, który może pochwalić się 1354 szt. zarejestrowanymi nowymi ciągnikami. Jest to wynik o 196 szt. mniejszy niż przed rokiem. Udziały marki New Holland wynoszą 16,7 proc. Warto dodać, że New Holland jest liderem jeśli chodzi o przedział mocy 50-100 KM. Najczęściej wybieranymi traktorami New Hollanda były maszyny serii T5 oraz Boomer, które są popularne w gospodarstwach specjalistycznych (sadownictwo, ogrodnictwo) i gospodarce komunalnej.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 925 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 41 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,4 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 686 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 156 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 8,4 proc. udziałów rynkowych. Pierwszą piątkę zamyka Case IH z 519 rejestracjami. Taki wynik pozwolił na osiągnięcie 6,4 proc. udziałów rynkowych.

Największe traktory sprzedają się w woj. kujawsko-pomorskim

Dwie skrajne kategorie mocy: najniższa do 30 KM i najwyższa – powyżej 200 KM, są jedynymi, które notują obecnie więcej rejestracji niż w analogicznym okresie 2022 r.

Średnia moc ciągników w okresie styczeń-październik 2023 roku była najwyższa w województwie kujawsko-pomorskim i wynosiła 181,2 KM. Średnią 177,6 KM notujemy w woj. zachodniopomorskim.

Ciągniki o najniższej mocy (średnia – 85,9 KM) rejestrowane są w województwie małopolskim.

Województwo mazowieckie jest liderem, jeżeli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników. W regionie tym w ciągu dziesięciu miesięcy roku zarejestrowano 1406 szt. nowych ciągników, to o 216 szt. mniej niż przed rokiem. Na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie z ilością 944 szt.

Najczęściej wybierane modele

Po dziesięciu miesiącach 2023 r. najpopularniejszym modelem ciągnika jest model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 240 szt. John Deere 6195M zajmuje druga pozycję z ilością 193 szt.

Farmtrac Tractors Europe 26 4WD na trzecim miejscu notuje 146 szt. zarejestrowanych maszyn. Czwarte miejsce zajmuje Deutz Fahr 5080 D Keyline - 123 szt. Piątkę zamyka John Deere 6175M z ilością 119 szt. Tylko o 1 szt. mniej zarejestrowano modelu Case IH Puma 150.

Końcówka roku okresem "cudów"?

Koniunktura na ciągniki, ale też inne maszyny rolnicze jest znacząco gorsza niż w ostatnich kilku latach. Koniec roku za pasem i nic nie wskazuje na to, żeby tegoroczna sprzedaż mogła dogonić ubiegłoroczną.

Nie oznacza to jednak braku walki o jak najlepszą pozycję na rynku (ilość, udział procentowy) pomiędzy poszczególnymi markami. Obecnie mamy dwóch mocnych liderów w sprzedaży: John Deere i New Holland i trzecia jest Kubota, która ma pewną trzecią pozycję. W tegorocznej sprzedaży (podkreślamy - liczonej wielkością rejestracji) prowadzi John Deere. Czy "zieloni" będą liderem całego roku przełamując 14-letnią dominację New Hollanda?

Przewaga John Deere'a nad New Hollandem na koniec października wynosi 74 szt., czyli została zwiększona o 69 szt. z podsumowania na koniec września. To nie mało, ale biorąc pod uwagę, że John Deere rok rachunkowy zamyka w październiku - szczyt sprzedaży ma już raczej za sobą. Wystarczy wspomnieć, że w październiku marka zarejestrowała aż 215 szt. swoich maszyn.

Z kolei New Holland swój rok rachunkowy zamyka równolegle z rokiem kalendarzowym. Można więc się spodziewać, że marka "przyciśnie" w listopadzie i jeszcze mocniej w grudniu. Niewątpliwie piętnasty rok z rzędu na pozycji lidera w sprzedaży ciągników chodzi po głowie "błękitnym" i zechcą "obronić tytuł". W rozmowie jeden z przedstawicieli koncernu zapowiedział, że oczywiście będą chcieli utrzymać się na pierwszym miejscu, a końcówka roku może być ciekawa. Czy zdołają dogonić głównego konkurenta?

Trochę jak w meczu, tylko tutaj zdaje się, że więcej chwytów dozwolonych. A na koniec roku w sprzedaży ciągników (i nie tylko) różne cuda się dzieją i słupki potrafią nieźle pójść do góry, by w styczniu niemal odbić się od zera.