Sprzedaż ciągników - obiecujący początek roku

Dobrze rozpoczął się 2021 r. w sprzedaży nowych ciągników. Pomimo pandemii, styczeń okazał się najlepszym miesiącem w ostatnich trzech latach. Na podium wśród najlepiej sprzedających się marek są zmiany. Pierwszy jest New Holland, druga Kubota, a trzeci Zetor.

Szczegółowe dane opracowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych mówią o 613 nowych ciągnikach zarejestrowanych w styczniu br. To lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy to zarejestrowano 597 szt. Nie jest to może znaczący wzrost, bo tylko o 16 szt., co w rezultacie daje wzrost o 2,7 proc., ale biorąc pod uwagę światową sytuację związaną z pandemią należy go raczej traktować co najmniej jako dobry. Warto też wspomnieć, że dwa lata wcześniej liczba rejestracji wyniosła w analogicznym okresie tylko 377 szt.

Najlepiej sprzedające się traktory w styczniu wg marek

Po pierwszym miesiącu w roku liderem jest marka New Holland z 126 rejestracjami (10 więcej niż rok wcześniej). Taka ilość pozwoliła na osiągnięcie 20,6 proc. udziałów rynkowych.

Drugie miejsce, tak jak na koniec roku, zajmuje marka Kubota z 86 rejestracjami (22 więcej niż przed rokiem). Kubota w styczniu osiągnęła 14 proc. udziałów rynkowych.

Trzecie miejsce, dokładnie to samo co w styczniu 2020 roku, zajmuje Zetor z 81 rejestracjami (10 więcej niż w 2020) i 13,2% udziałów rynkowych.

Czwarte miejsce zajmuje marka Case IH. Zarejestrowano 47 ciągników tej marki, co pozwoliło na osiągnięcie 7,7 proc. udziałów rynkowych.

John Deere z ilością 45 szt. i udziałami 7,3 proc zajął piątą lokatę.

Marka Deutz-Fahr, która rok wcześniej po styczniu zajmowała drugie miejsce, w tym roku zajęła szóstą pozycję notując 37 rejestracji i 6 proc. udziałów rynkowych.

Zestawienie ilości zarejestrowanych marek w styczniu 2020 i 2021 r. ze zmianą liczbową i procentową oraz udział rynkowy, źródło: PIGMiUR

Liderzy w kategoriach mocy

Po pierwszym miesiącu 2021 r. liderem w niższych kategoriach mocy do 70 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 71 do 200 KM najwięcej sprzedał New Holland. W kategoriach powyżej 200 KM liderem jest Valtra.

Udział poszczególnych marek ciągników w rejestracji w styczniu 2021 r. z podziałem na zakresy mocy, źródło: PIGMiUR

Gdzie sprzedało się najwięcej?

Po pierwszym miesiącu 2021 roku województwo mazowieckie jest liderem, jeżeli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników. W regionie tym zarejestrowano 138 szt. nowych ciągników, co stanowi 22,5 proc. wszystkich rejestracji.

Na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie i lubelskie z ilością 62 szt.

Topowe modele

W styczniu 2021 roku najpopularniejszym modelem ciągnika, tak jak w całym 2020 r. był Zetor CL 80. Zarejestrowano 34 szt. tego modelu.

O połowę mniej, bo 17 szt., zarejestrowano ciągników New Holland T6125. Po 12 szt. ciągników zarejestrowano modeli: Deutz-Fahr 5110G i Lovol M504. Kolejne trzy modele notują po 10 rejestracji i są to: New Holland T475 i T7.165 oraz Zetor Proxima CL 90.

