Pierwsze dane rejestracyjne z maja maja 2023 r. nie przynoszą raczej żadnych "rewelacji" w zakresie ilości sprzedaży nowych ciągników. Można rzec, że wolumen sprzedaży jest dość stabilny, choć nie wysoki.

Według danych IBRM Samar, opracowanych na podstawie bazy CEPIK, w maju zarejestrowanych zostało 783 nowych ciągników. To w sumie daje wynik 4142 szt. od początku roku.

Rynek nowych ciągników

Patrząc na ubiegłe miesiące, majowy wynik jest przeciętny, oscylujący pomiędzy najniższym wynikiem 712 szt. ze stycznia i najwyższym: 1010 szt. z marca.

Wśród marek - biorąc pod uwagę rejestracje z pierwszych 5 miesięcy - prym wiodą:

John Deere - 730 szt.

New Holland - 611 szt.

Kubota - 457 szt.

Deutz-Fahr - 375 szt.

Case - 244 szt.

Massey Ferguson - 216 szt.

Valtra - 208 szt.

Farmtrac - 198 szt.

Na podium jest więc bez zmian, choć nie da się nie zauważyć powiększającej się przewagi ilościowej pomiędzy marką John Deere i New Holland. Przypomnijmy, że marka koncernu CNH (New Holland) przez 14 lat z rzędu (łącznie z 2023 r.) dzierżyła tytuł lidera sprzedaży nowych ciągników w Polsce.

Na trzecim miejscu - przed Deutz-Fahrem - jest Kubota z 457 rejestracjami.

wykres ciagniki.jpg

Ciągniki używane sprzedają się niemal "na pniu"

Niesłabnące zainteresowanie traktorami jest na rynku maszyn wtórnych. 10934 zarejestrowane maszyny to wynik ponad 2,5-krotnie wyższy jak w przypadku nowych pojazdów. Zazwyczaj ilość używanych sprzętów była ok. 2-krotnie wyższa. Obecna sytuacja świadczy więc o tym, że rolnicy potrzebują ciągników, ale w większym stopniu wstrzymują się z zakupem nowych - i co za tym idzie - dużo droższych maszyn.

Na rynku wtórnym na pierwszym miejscu również John Deere. W dalszej kolejności sytuacja jest zgoła inna niż w przypadku nowych maszyn. Najwięcej rejestracji odnotowują marki: