Sprzedaż ciągników - są spadki, ale i tak jest lepiej niż przed rokiem

Listopad to kolejny miesiąc spadków sprzedaży nowych ciągników. Mimo wszystko na razie tegoroczny wynik jest i tak znacznie lepszy od tego z ubiegłego roku.

Z danych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych wynika, że w listopadzie br. zarejestrowano 638 szt. nowych ciągników. Nie licząc stycznia, jest to najniższa tegoroczna miesięczna ilość rejestracji. To również niewiele mniej niż w listopadzie 2019 r., dokładnie o 24 szt. – przed rokiem w tym samym okresie zarejestrowano 662 nowe ciągniki.

Wzrost pomimo spadków

Od stycznia do końca listopada zarejestrowano 8954 szt. nowych ciągników w porównaniu do 7752 szt. w analogicznym okresie 2019 roku. Oznacza to, że nadal notujemy wzrost w stosunku do poprzedniego roku 1202 szt. więcej zarejestrowanych ciągników oznacza wzrost o 15,5%.

Kolejny już miesiąc obserwujemy spadek dynamiki wzrostu. Dwa miesiące wcześniej wzrost ten wynosił 20,7%, a przed miesiącem 17,3%.

New Holland, John Deere, Kubota...

Trzech producentów utrzymało 2-cyfrowy udział rynkowy: New Holland, John Deere i Kubota. Od stycznia do listopada bieżącego roku liderem sprzedaży jest marka New Holland z 1645 rejestracjami. To daje 18,4% udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 315 szt.

Na drugim miejscu utrzymuje się marka John Deere z 1123 rejestracjami nowych ciągników. To wynik gorszy niż przed rokiem o 117 szt. Obecnie marka John Deere posiada 12,5% udziałów rynkowych.

Kubota z 1072 szt. zajmuje trzecią pozycję. To daje 12,0% udziałów rynkowych. Kubota notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 139 szt.

Na czwartym miejscu, znajduje się marka Deutz Fahr z 862 rejestracjami i udziałami na poziomie 9,6%. Deutz-Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 150 szt.

Piątkę, jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 730 szt. i 8,2% udziałów rynkowych.

Po jedenastu miesiącach roku Kubota jest liderem w najniższych kategoriach mocy – poniżej 30 KM oraz w przedziale 30-50 KM. W kolejnych

trzech przedziałach mocy od 51 do 140 KM liderem pozostaje New Holland. W kategoriach powyżej 141 KM liderem jest John Deere.