Sprzedaż ciągników Steyr wzrosła o 50 proc.

W ciągu ostatniego roku ciągniki marki Steyr sprzedają się znakomicie, a dynamika sprzedaży tych maszyn wzrosła o 50 proc. rok do roku.

Produkowane w austriackich zakładach St.Valentin ciągniki Steyr cieszą się w Polsce coraz większym uznaniem. Świadczy o tym fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż charakterystycznych biało-czerwonych ciągników tej marki wzrosła o 50 proc.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku zarejestrowano 122 ciągniki marki Steyr, wobec 78 sztuk w analogicznym okresie roku 2020. oznacza to ponad 50-proc. wzrost zainteresowania ciągnikami tej marki.

Największym wzięciem wśród rodzimych rolników cieszyły się ciągniki Steyr wyposażone w silniki o mocach powyżej 250 KM, gdzie zanotowano ponad ośmiokrotny wzrost sprzedaży. Na tak dobre wyniki marki na pewno wpływa dynamiczny rozwój sieci sprzedaży marki Steyr, która rozrosła się w ostatnim roku do poziomu dziesięciu dealerów.

Dealerzy oferują 9 serii modelowych: Kompakt S, Kompakt, Multi, Expert CVT, Profi Classic, Profi i Profi CVT z przekładnią bezstopniową oraz flagowe modele - CVT i Terrus CVT. Cała gama modelowa Steyr, to ciągniki o mocach od 58 do ponad 300 KM. Niewątpliwie też na dynamikę wzrostu sprzedaży marki w naszym kraju wpływa przedłużona do trzech lat (na takich samych warunkach jak w pierwszych 12 miesiącach) gwarancja Steyr Protect.

Biorąc pod uwagę ogromny popyt na ciągniki utrzymujący się od początku tego roku, możliwe, że wysoka tendencja wzrostu sprzedaży ciągników marki Steyr utrzyma się do końca tego roku.